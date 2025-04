Crisi matrimoniale in arrivo per Ozan Yenersoy e Zeliş Gülsoy nella serie Tradimento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nelle prossime puntate della serie “Tradimento”, i protagonisti Ozan Yenersoy, interpretato da Yusuf Çim, e Zeliş Gülsoy, interpretata da Selin Kahraman, si troveranno a fronteggiare una crisi coniugale che potrebbe segnare la fine del loro matrimonio. La trama si infittisce con intrighi e tensioni familiari, portando i due sposi a una rottura che sembra inevitabile. Scopriamo i dettagli di questa evoluzione drammatica.

La scoperta di Güzide e il trasferimento di Zeliş e Ozan

La tensione inizia a crescere quando Güzide Özgüder, interpretata da Vahide Perçin, ottiene delle prove che incriminano Zeliş per aver aiutato Mualla Dicleli, interpretata da Nursel Köse, nel rapimento del piccolo Can, figlio di Oylum, interpretata da Feyza Sevil Güngör. Nonostante le accuse, Zeliş continua a negare il suo coinvolgimento, creando una frattura tra lei e la sua famiglia. Ozan, fidandosi ciecamente della moglie, decide di schierarsi dalla sua parte e lascia la casa di Güzide per trasferirsi con Zeliş presso il padre Tarık Yenersoy, interpretato da Mustafa Uğurlu. Tuttavia, il nuovo ambiente non si rivela affatto sereno, poiché Zeliş e la cugina Yeşim Denizeren, interpretata da Asena Girişken, non riescono a trovare un accordo.

La difficile convivenza tra Zeliş e Yeşim

Inizialmente, la situazione sembra favorevole per Zeliş, poiché Tarık accoglie la nuora con calore, trattando Yeşim con disprezzo. Tuttavia, la situazione cambia drasticamente quando Yeşim minaccia di rivelare un video compromettente che dimostra come Tarık abbia ucciso un suo complice. Questa minaccia costringe Tarık a promettere di sposare Yeşim e a assecondare ogni suo desiderio, imponendo a Zeliş di rispettarla. La Gülsoy si trova così in una posizione difficile, poiché Tarık e Ozan la escludono da un importante progetto aziendale che hanno avviato insieme. Ozan, per non perdere il supporto della moglie, cerca di convincere Zeliş a mantenere la calma, sottolineando che Yeşim ha in mano informazioni compromettenti su Tarık.

La rottura tra Zeliş e Ozan

La situazione si complica ulteriormente quando Tarık avverte Ozan riguardo ai tentativi di Yeşim di incastrarlo per un omicidio, ma gli fornisce una versione distorta dei fatti, sostenendo che si è trattato di legittima difesa. Zeliş, insoddisfatta delle spiegazioni ricevute, decide di indagare autonomamente e scopre che Yeşim ha nascosto prove incriminanti in una cassetta di sicurezza. Determinata a scoprire la verità, Zeliş si reca alla posta, rubando un documento di Yeşim per accedere a queste informazioni. Tuttavia, il suo piano si rivela rischioso e controproducente: una commessa della posta informa immediatamente Yeşim, che inizia a sospettare di Zeliş. Questo porta a un confronto acceso tra le due donne, durante il quale Ozan non può difendere Zeliş, trovandosi in una posizione compromessa.

In seguito a questo scontro, Zeliş decide di restituire l’anello di fidanzamento a Ozan, dichiarando che il loro matrimonio è finito. Questa decisione, presa in un momento di nervosismo, segna un punto di non ritorno nella loro relazione. Resta da vedere se Zeliş persisterà nella sua scelta di allontanarsi da Ozan o se ci saranno ulteriori sviluppi che porteranno a una riconciliazione. La tensione culmina in una rivelazione clamorosa da parte di Tarık al figlio, che potrebbe cambiare ulteriormente le dinamiche familiari. La trama di “Tradimento” continua a riservare sorprese e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!