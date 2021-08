Crimes of the Future: iniziano le riprese del film di fantascienza di David Cronenberg

Con “Crimes of the Future”, Il re del body horror il regista David Cronenberg, è tornato sul set, ma ancora non è stata annunciata una data di uscita.

Crimes of the Future: celebra il ritorno di Cronenberg

Il prossimo film di fantascienza di David Cronenberg, Crimes of the Future, ha ufficialmente iniziato le riprese in Europa. La pellicola è stata annunciata lo scorso aprile quando Cronenberg ha dichiarato di avere “affari incompiuti con il futuro“.

“Crimes of the Future” sarà il primo film diretto da Cronenberg dopo “Maps to the Stars” del 2014 e la sua prima sceneggiatura originale da “eXistenZ” del 1999, motivo sufficiente per i fan del maestro del body horror per essere molto entusiasti del film in uscita.

Il film si svolge in un futuro non così lontano “dove l’umanità sta imparando ad adattarsi al suo ambiente sintetico“. Il film tratterà l’idea della metamorfosi, poiché alcuni umani abbracciano il cambiamento mentre altri cercano di limitarlo.

Il titolo del film è anche il nome del secondo lungometraggio di Cronenberg, girato nel 1970. Questo presentava una piaga causata dai cosmetici, affrontando in qualche modo l’idea che le cose sintetiche potessero portare alla fine dell’umanità. Ci sono alcune somiglianze tematiche tra l’originale e il film in uscita. Tuttavia, finora, non ci sono conferme ufficiali che il nuovo adattamento sarà in qualche modo ispirato a quello degli anni ’70.

Il cast del film

Il cast del prossimo progetto sarà formato da Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart e Scott Speedman quali interpreti maggiori, poi troveremo anche Tanaya Beatty (Yellowstone), Nadia Litz (Big Muddy), Yorgos Karamichos (The Durrells), Yorgos Pirpassopoulos (Beckett), Welket Bugué (Berlin Alexanderplatz), Don McKellar (Blindness) e Lihi Kornowski (Losing). Alice). La produzione è targata Serendipity Point Films e Neon, che ha recentemente prodotto “Possessor”.

Francesca Reale

03/08/2021.