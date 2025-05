Cresce l’interesse per Apple TV+: ecco cinque serie da non perdere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Apple TV+ sta conquistando un numero sempre maggiore di abbonati grazie alla sua offerta di contenuti di alta qualità. La piattaforma ha saputo attrarre l’attenzione del pubblico con produzioni originali e serie TV che hanno riscosso un notevole successo. Tuttavia, ci sono alcune gemme che potrebbero non aver ricevuto la giusta visibilità. In questo articolo, esploreremo cinque serie che meritano di essere scoperte.

Servant: il thriller psicologico di M. Night Shyamalan

Una delle serie più iconiche di Apple TV+ è senza dubbio Servant, creata da M. Night Shyamalan. Questa produzione horror si svolge a Philadelphia e racconta la storia di una coppia, Dorothy e Sean, che affronta il lutto per la perdita del loro bambino neonato. Per cercare di superare il dolore, la madre decide di adottare una bambola ‘reborn’, che rappresenta il figlio perduto. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di una tata misteriosa, che porta la bambola a trasformarsi inquietantemente in una vera e propria bambina. La serie si distingue per la sua atmosfera angosciante e per i colpi di scena che caratterizzano ogni episodio, rendendola una delle produzioni più inquietanti di Apple TV+.

Trying: una commedia romantica sull’adozione

Un’altra serie che ha catturato l’attenzione del pubblico è Trying, una commedia britannica creata da Andy Wolton. I protagonisti, Nikki e Jason, sono una giovane coppia che desidera ardentemente avere un figlio. Tuttavia, dopo aver affrontato diverse difficoltà, decidono di intraprendere il lungo e complesso percorso dell’adozione. La serie esplora le sfide e le gioie della genitorialità, offrendo uno sguardo sincero e toccante sulle esperienze di chi cerca di costruire una famiglia. Con un mix di umorismo e momenti emozionanti, Trying riesce a coinvolgere gli spettatori, rendendoli partecipi delle vicende dei due protagonisti.

Fondazione: un’epopea sci-fi ispirata a Isaac Asimov

Fondazione è un adattamento dell’omonima saga di Isaac Asimov e rappresenta un must per gli amanti della fantascienza. La trama segue il matematico Hari Seldon, che prevede la caduta dell’Impero Galattico e cerca di salvare la civiltà attraverso la creazione di una Fondazione. La serie affronta temi complessi come il potere, la politica e la scienza, mentre Seldon e i suoi seguaci cercano di affrontare il conflitto con l’impero dei cloni Cleon. Con una produzione visivamente straordinaria e una narrazione avvincente, Fondazione si propone come una delle opere più ambiziose di Apple TV+.

Monarch: Legacy of Monsters e l’universo di Godzilla

Monarch: Legacy of Monsters è una serie che si inserisce nell’universo di Godzilla, seguendo le avventure di Cate Randa, che scopre una connessione con la famiglia dei Titani. Insieme al fratellastro e a un anziano collega del nonno, interpretato da Kurt Russell, Cate si immerge in un’indagine sui misteri del MonsterVerse. La serie promette di esplorare le origini e le interazioni tra i vari mostri, offrendo un mix di azione e suspense che terrà gli spettatori con il fiato sospeso. Con la sua ambientazione ricca di riferimenti e colpi di scena, Monarch si preannuncia come un’aggiunta entusiasmante per i fan del genere.

Dr. Brain: il primo K-drama originale di Apple TV+

Infine, Dr. Brain rappresenta il primo K-drama originale di Apple TV+, portando una ventata di novità nel catalogo della piattaforma. La serie segue le vicende di Sewon Koh, uno scienziato che sviluppa una tecnologia per collegare il proprio cervello a quello di persone decedute. L’obiettivo è scoprire la verità sulla sua famiglia e risolvere misteri irrisolti. Con un ritmo serrato e una trama avvincente, Dr. Brain si distingue per la sua originalità e per l’approccio innovativo al thriller psicologico. La miniserie ha già attirato l’attenzione di molti spettatori, grazie alla sua narrazione intrigante e ai colpi di scena ben congegnati.

Queste cinque serie rappresentano solo una parte dell’offerta di Apple TV+, ma sono sicuramente tra le più interessanti e meritevoli di essere scoperte. Con una varietà di generi e storie, la piattaforma continua a dimostrare il suo impegno nel fornire contenuti di qualità per un pubblico sempre più vasto.

