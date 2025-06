Colpi di scena in Tradimento: Mualla arrestata per l’omicidio del figlio Behram

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le anticipazioni della soap opera turca “Tradimento”, in onda su Canale 5, rivelano un episodio ricco di tensione e colpi di scena. Il 12 giugno 2025, alle 14:10, gli spettatori assisteranno a un evento drammatico che coinvolge la famiglia Dicleli e mette in discussione le relazioni tra i personaggi principali. La trama si infittisce con l’arresto di Mualla, accusata di aver ucciso e sepolto illegalmente il figlio Behram, un fatto che scuote le fondamenta della storia.

L’arresto di Mualla e l’accusa di omicidio

Nell’episodio del 12 giugno, il matrimonio tra Oylum e Kahraman viene interrotto in modo inaspettato dall’arrivo della polizia. Gli agenti fanno irruzione nella villa Dicleli per arrestare Mualla, che si trova coinvolta in un’accusa gravissima: l’omicidio del figlio Behram. La situazione si complica ulteriormente quando Mualla viene portata in centrale per essere interrogata dal procuratore. Qui, con l’assistenza di Nazan, cerca di difendersi, sostenendo che Behram fosse in coma da tempo e che fosse deceduto per cause naturali. Nonostante le sue dichiarazioni, le autorità decidono di aprire un’indagine approfondita, ordinando la riesumazione del corpo di Behram per effettuare ulteriori accertamenti.

Il matrimonio di Oylum e Kahraman: un sogno spezzato

Oylum e Kahraman, protagonisti di una storia d’amore complessa, si sono avvicinati notevolmente negli ultimi tempi. Kahraman, notando il cambiamento nell’atteggiamento di Oylum, decide di chiederle di sposarlo. Sebbene Oylum sia inizialmente titubante, alla fine accetta la proposta, ma non senza riserve. La giovane spiega a Kahraman che la sua decisione è dettata dalla fiducia che ripone in lui, piuttosto che da un vero e proprio slancio romantico. Questo momento di felicità, però, viene bruscamente interrotto dalla drammatica notizia dell’arresto di Mualla, che getta un’ombra sul futuro della coppia.

Il piano di Mualla: un’azione disperata

Mualla ha sempre avuto un obiettivo chiaro: mantenere il piccolo Can, considerato da lei l’unico erede della famiglia Dicleli, vicino a sé. La notizia del matrimonio tra Oylum e Kahraman la riempie di gioia, ma la donna è anche consapevole che questo potrebbe allontanare Oylum da casa. Per evitare che ciò accada, Mualla ha architettato un piano diabolico, seppellendo Behram in segreto. La sua intenzione era quella di impedire a Oylum di sentirsi libera di ricostruire la propria vita e, peggio ancora, di tornare con Tolga, il padre biologico di Can. Mualla ha acconsentito al divorzio tra Oylum e Behram solo dopo aver appreso della prossima unione con Kahraman, dimostrando quanto fosse disposta a tutto pur di mantenere il controllo sulla situazione.

L’indagine e le conseguenze dell’arresto

La festa di matrimonio a Casa Dicleli, che avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione, si trasforma in un incubo con l’arrivo della polizia. Mualla, dopo essere stata arrestata, viene portata in centrale e sottoposta a interrogatorio. Nonostante i suoi tentativi di discolparsi, il procuratore decide di procedere con le indagini, ordinando la riesumazione del corpo di Behram per effettuare un’autopsia. Questo esame potrebbe rivelare la verità dietro la morte di Behram e le reali responsabilità di Mualla. Gli sviluppi di questa vicenda promettono di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre la soap opera continua a esplorare temi di amore, tradimento e vendetta.

Programmazione di Tradimento

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, con un’ulteriore messa in onda il venerdì sera alle 21:35. Gli episodi del weekend sono programmati nel daytime, offrendo così agli appassionati della soap opera diverse opportunità di seguire le avventure dei protagonisti. Le anticipazioni settimanali, che coprono il periodo dall’8 al 14 giugno 2025, promettono ulteriori sviluppi intriganti e colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico.

