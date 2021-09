C’mon C’mon: il trailer del meraviglioso film di Mike Mills

“C’mon C’mon” ci presenta un Joaquin Phoenix nei panni di uno zio amorevole. Il film segna per l’attore il primo film dopo la sua interpretazione vincitrice dell’Oscar nel “Joker” del 2019.

C’mon C’mon: il trailer ufficiale del film

A24 ha rilasciato il trailer di “C’mon C’mon”, con Joaquin Phoenix e dello sceneggiatore-regista Mike Mills. Lo splendido trailer in bianco e nero è narrato da Phoenix, mentre legge una favola della buonanotte a suo nipote Jesse, interpretato da Woody Norman.

Il trailer è composto da brevi istantanee del film, che includono scorci della mamma di Jesse, Viv (Gaby Hoffman), e Johnny interpretato da Phoenix che esplora New York City con Jesse. La bellissima fotografia di Robbie Ryan e l’accattivante interpretazione di “Clair de Lune” che viene riprodotta in tutto il trailer rendono questo uno dei trailer più sorprendenti in uscita quest’anno.

Sinossi del film

La storia ci racconta Johnny (Joaquin Phoenix) e il suo giovane nipote (Woody Norman) che stringono una relazione tenue ma trasformativa quando vengono inaspettatamente gettati insieme in questa storia delicata e profondamente commovente sulle connessioni tra adulti e bambini, passato e futuro, dallo scrittore-regista Mike Mills. Oltre a Phoenix, Norman e Hoffman, il cast include anche Molly Webster, Jaboukie Young-White e Scoot McNairy.

I crediti di Mike Mills e Joaquin Phoenix

Era da “20th Century Women” del 2016, che Mike Mills non girava un film. Proprio con questa pellicola è stato nominato per la migliore sceneggiatura agli Academy Awards. In precedenza aveva diretto “Thumbsucker” del 2005 e “Beginners” del 2010, che è valso a Christopher Plummer un Oscar come miglior attore non protagonista.

Questo segna anche il primo film di Phoenix da quando ha vinto l’Oscar come miglior attore per “Joker” nel 2019 . I suoi prossimi progetti lo vedranno impegnato in “Disappointment Blvd” di Ari Aster in cui reciterà accanto a Nathan Lane, Patti LuPone, Michael Gandolfini e Parker Posey .

Il lungometraggio è in arrivo, ma A24 non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale.

Francesca Reale

09/09/2021