Titolo originale: Tesnota

Regia: Kantemir Balagov

Cast: Atrem Cipin, Olga Dragunova, Darya Zhovnar, Veniamin Kac, Nazir Zhukov

Genere: drammatico

Durata: 118 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 18 luglio 2019

Ottima accoglienza al Festival del Cinema di Cannes 2017; diretta da Kantemir Balagov, scritta da quest'ultimo e da Anton Yarush, la pellicola racconta la triste storia di una famiglia ebraica.

Closeness: la trama

La storia prende piede nel 1998 in una città russa nel Caucaso, Nalchik. La vita tranquilla di una famiglia ebraica molto allargata viene profondamente scossa dal rapimento del figlio minore. Ci si trova difronte a una non semplice scelta: i familiari decidono di non chiedere aiuto alla polizia, preferendo tenere la vicenda all'interno della loro comunità. Scelta folle o saggia? La verità sta nel mezzo, in quanto anche le autorità della città potrebbero essere coinvolte nella sorte del ragazzo.

Sebbene la maggioranza della famiglia sia per una via più cauta sulla faccenda, Ilana non è dello stesso parere. La sorella maggiore difatti vuole agire subito e quando scoppiano numerosi conflitti latenti nella comunità, Ilana è costretta a lottare contro tutto e tutti.

Closeness: il cast

Kantemir Balagov ("Molodoy eschyo", 2015; "Dylda", 2019) cura la regia e la sceneggiatura del film, affiancato da Anton Yarush. Darya Zhovnar ( interprete di Diana nella serie televisiva "Ulitsy razbitykh fonarey", 2017), la quale ha il ruolo di Ilana 'Ila' Koft, la sorella maggiore desiderosa di ritrovare il fratello minore misteriosamente rapito.

Tra gli altri membri del cast del film "Closeness" troviamo Atrem Cipin, Olga Dragunova (interprete presente anche nel prossimo film di Balagov "Dylda"), Veniamin Kac e Nazir Zhukov. Oltre agli attori e attrici, i produttori della pellicola sono Eduard Pichugin, Aleksandr Sokurov e Nikolay Yankin. Il montaggio del film è curato anch'esso dal regista Kantemir Balagov.