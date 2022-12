Close: il regista Lukas Dhont presenta il film alla stampa

“Close”, diretto dal regista belga Lukas Dhont, è uno dei film più attesi dall’anno, dopo il Grand Prix Speciale della Giuria ottenuto al 75º Festival di Cannes. Il regista, già reduce dal successo del film “Girl”, con “Close” totalizza 4 candidature agli European Film Awards ed è in corsa per entrare nella cinquina degli Oscar 2023. Lukas Dhont, in occasione di un’anteprima dopo la proiezione del 26 maggio 2022 a Cannes, ha presentato il film alla stampa, raccontando il processo creativo e i temi fondamentali del film.

Ecco le domande della stampa

Close è caratterizzato da una bellezza e una precisione visiva, emotiva e sentimentale sconcertante, e questo anche grazie ai due giovani protagonisti, capaci di entrare profondamente nei personaggi. Qual’è se c’è un segreto che ti ha portato a lavorare con questi due ragazzini di tredici anni creando uno coinvolgimento così forte.

Lukas Dhont: “Beh prima di tutto adoro lavorare con i ragazzi giovani. Riuscire a creare quell’autenticità e quell’intimità sullo schermo vuol dire ricreare la stessa mimica che c’è nella vita, copiando letteralmente quella che è la realtà. Loro hanno letto la sceneggiatura prima che completassimo il cast, ed è stato come se fossero stati loro scegliere noi e non il contrario. ‘Close’ racconta l’amicizia, un’amicizia tra due giovani che stanno crescendo e che sentono profondamente la pressione esterna e interna sul concetto di mascolinità. Parlarne per me era importante. Abbiamo passato sei mesi insieme ai due protagonisti, non abbiamo mai provato, ma abbiamo trascorso vari momenti insieme: abbiamo fatto i pancake, gli spaghetti, insieme alla serata messicana e a lunghe passeggiate in spiaggia. Erano momenti molto informali durante i quali io ricercavo questa connessione con i loro personaggi, per esempio chiedendoli perché secondo loro il personaggio di Remì avesse un comportamento piuttosto che un altro e viceversa. Quando i ragazzini si sentono parte attiva di un progetto è tutto molto diverso, li intriga e incuriosisce, è come se creassero un pezzo dopo l’altro il proprio personaggio, acquisiscono fiducia e capiscono di cosa realmente parla il film. Non ho mai voluto provare il copione, era importante che capissero il proprio ruolo, entrandoci, sentendo una libertà nell’esprimersi”.

I film con protagonisti e con attori giovanissimi sono ormai un macro genere che attraversa il mondo. C’è tanto cinema con e per i giovanissimi. Hai detto di essere molto aperto disponibile all’ascolto, ma quando giri una scena ti è chiaro cosa accadrà o cambia nel corso delle riprese?

Lukas Dhont: “Credo fortemente che la cosa più importante sia che i momenti più profondi e fondamentali del film siano venuti dagli attori. Il punto di partenza è stato parlare dei loro amici maschi, dicendo cosa sentivano nei loro confronti e l’hanno fatto in maniera molto dolce e tenera, quindi con un desiderio di connessione presente. Io credo molto nei giovani e in quello che hanno da dire. Ovviamente sì, c’è una messa in segna, un disegno realizzato nei minimi dettagli. Io e il direttore della fotografia analizziamo ogni scena, interrogandoci su temi, luci, atmosfera e sulle intenzioni. È tutto frutto di uno studio meticoloso. Al tempo stesso però io non voglio che questo venga eccessivamente percepito dagli attori, non devono essere del tutto consapevoli di quello che accade dietro la macchina da presa. La loro performance per me è più fatta di sensazioni”.

L’adolescenza e la difficoltà nel trovare un dialogo

Quanto è importante per i ragazzi a quest’età poter parlare. Il dialogo è un qualcosa che a volte manca ai protagonisti, neanche i genitori li invitano a parlare. Anche il tema del pianto, qual’è il tuo parere su questo stereotipo che i ragazzi di solito non piangono e non dovrebbero piangere?

Lukas Dhont: “Tutto ciò di non detto o che non viene detto in ‘Close’ è legato al tema e cioè che non sempre si è in grado di verbalizzare tutto. Spesso qualcosa che sentiamo per la prima volta, come in questo caso il senso di colpa, trova il proprio posto nella nostra interiorità, diventa sempre più forte e spesso è impossibile e difficile da esternare. Spesso non riusciamo ad esprimere tutti i sentimenti che proviamo. Questo è stato un punto fondamentale nella mia vita quando ero giovane e raccontarlo nel film è un invito a fare l’opposto. Passiamo molto tempo andando a scuola imparando il latino, la matematica, il francese, ma non ci concentriamo mai su ciò che sentiamo, sul linguaggio interiore, e questo è un problema nella nostra società. Oggi si parla molto di salute mentale, è oggetto di conversazione, però al tempo stesso credo che da parte degli adulti ci sia una mancanza in questo senso. Io ho sempre avuto genitori che mi hanno supportato, ma che comunque non riuscivano a verbalizzare ciò che sentivo o che loro sentivano, come se non avessero termini. A loro da bambini non era stata data la capacità di esprimere con parole alcuni sentimenti, è una cosa che passa e cambia di generazione in generazione. Per quanto riguarda la mascolinità e il pianto si tratta di un problema effettivo. Oggi si guarda ai giovani ragazzi con questa necessità e capacità di prendere le distanze dalle emozioni, chi cresce per diventare un uomo deve essere indipendente e non lasciarsi coinvolgere. Mentre ai rapporti di tipo emotivo non si dà la stessa importanza, vengono soffocati da altri tratti considerati fondamentali”.

Come mai non c’è un dialogo tra le due madri?

Lukas Dhont: “In ‘Close’ è forte il contrasto tra ciò che si vede e ciò che non si vede, è importante che ci sia la libertà di sentire gli spazi vuoti. Io volevo fare un film su due ragazzini e su due donne. Qui le madri cercano un modo per gestire e affrontare i propri sentimenti. I nostri personaggi non vedono l’ora di capire le proprie emozioni. Però la madre di Remì non vuole mostrare cosa prova al mondo esterno, a differenza di suo figlio. Lei nel non voler esprimere i propri sentimenti è molto vicina a Leo: entrambi portano il peso di dover continuare a vivere dopo aver perso qualcuno ed entrambi cercano di incanalare la loro profonda tristezza e il proprio senso di colpa. Come esseri umani c’è un profondo desiderio di capirsi. Bisogna prendere coscienza che non tutto possa essere afferrato e colto a pieno e spesso ci confrontiamo col fatto che non ci sono per forza delle risposte concrete”.

Il film è candidato a quattro EFA ed è in corsa per gli Oscar, esiste oggi una specificità del cinema europeo?

Lukas Dhont: “Sì, ne sono certo. Nel mio Paese, il Belgio, crediamo e mostriamo voci differenti, pur disponendo di mezzi limitati, dando un punto di vista indipendente e che ha un profondo impatto internazionale. Se penso a film come ‘Triangle of Sandness’, credo che voci diverse creino universi differenti, che ci pongono di fronte alla condizione umana sotto punti di vista lontani tra di loro. L’America è collegata al sistema degli Studios dove esistono codici spesso difficili da rompere. Per me la bellezza e il privilegio dei film europei e che percepisco come regista è un sostegno e una connessione nel ricercare una propria identità europea”.

Tra metafore e ricordi “Close” è un film senza tempo

Come ha lavorato col personaggio della madre di Remì? E qual’è l’importanza della corsa in ‘Close’, è un film in cui si corre molto, in mezzo alla natura, mentre le stagioni intanto cambiano. Si tratta di una serie di situazioni metaforiche.

Lukas Dhont: “Sì, quando ci siamo resi conto che la drammaturgia di questo film era costituita da due parti abbiamo differenziato la prima, che racconta di un’amicizia fragile e tenera che viene spezzata dalla brutalità, dalla seconda, dove avviene un vero e proprio cambio di tema. Quando scrivi, la scrittura ti dà il permesso e la possibilità di incontrare esseri umani incredibili. Creando il personaggio della madre di Remì ho capito come questa donna avesse creato una sorta di armatura per proteggersi dal senso di colpa, per bloccarlo e per non permettere a nessuno di entrare in contatto con lei, proprio come Leo. Entrambi si nascondono e si pongono delle domande su come le loro azioni abbiano influenzato le varie situazioni, hanno un profondo senso di responsabilità e colpa. Per quanto riguarda la corsa è importante specificare che prima di diventare un regista volevo fare il ballerino, e credo che quando scrivo il ballerino che è in me prende vita. Scrivo più come un coreografo che come uno sceneggiatore, mi interessano i movimenti, le intenzioni e le distanze più che le parole. Quella della corsa è stata la prima immagine che mi è venuta in mente, è un ricordo di quella che è stata la mia infanzia essendo cresciuto nella campagna fiamminga, quando correvo con i miei amici tra i fiori. Analizzando l’immagine le metafore riguardano l’innocenza dell’infanzia, di questi ragazzi che vivono in una condizione particolare e intensa rappresenta da quella carica di colori. I fiori sono il simbolo della fragilità, quando i fiori vengono tagliati si percepisce la brutalità, il tono del film diventa più dark, i colori sono quelli della terra e il taglio di un fiore racconta e in qualche modo è il simbolo del trascorrere del tempo”.

C’è una differenza di impatto da parte del pubblico degli adulti rispetto a quello dei più giovani?

Lukas Dhont: “Beh c’è solo una parte del pubblico che ho potuto incontrare e c’è n’è una che non avrò mai modo di conoscere e non saprò che impatto ha avuto ‘Close’ su di loro. C’è qualcosa di poetico nel condividere qualcosa con delle persone che non incontrerò mai nella mia vita. Tra il pubblico con cui ho avuto modo di parlare, la sensazione degli adulti è quella del ricordo, e quindi di una riflessione sul passato. Per quando riguarda i giovani si tratta di una generazione che cerca di smantellare e destrutturare la società patriarcale, spezzando schemi e categorie, rompendo le pareti e le differenze di genere o età. C’è una sensazione di maggiore fluidità e questo diventa spesso l’oggetto della conversazione”.

I due ragazzini di “Close” vivono un’età particolare, è la memoria di un vissuto per gli adulti e per te si tratta di un vissuto personale. È una storia adolescenziale senza tempo o adesso c’è una sensibilità diversa per capire questo tema? Siamo più pronti a comprendere lo strappo di un’età così importante?

Lukas Dhont: “Tutti noi abbiamo avuto amicizie importanti e il cuore spezzato per un rapporto d’amicizia. La sensazione è che non si parla molto del cuore spezzato relativamente all’amicizia, c’è più attenzione al dolore e alla sofferenza in un rapporto sentimentale e romantico, dando meno importanza a rapporti dove l’aspetto dell’intimità è comunque presente, anche se si tratta di amicizia. Quindi in un certo senso sì, può essere definita una storia senza tempo”.

07/12/2022

Giorgia Terranova