Close: un film da guardare e sentire

Profondo e delicato, il secondo lungometraggio del regista belga Lukas Dhont torna a fare centro nel cuore degli spettatori, raccontando una storia intima e dolce. La poesia di "Close" che si estende dalla regia alla sceneggiatura fino alla recitazione, è fatta di sguardi, intenzioni, silenzi e azioni appena accennate. Un film dove tutto è estremamente leggero e moderato in un'esteriorità che nasconde sentimenti travolgenti. Un desiderio ardente di capire senza parlare, di svelare senza dire, di allontanare emozioni disinteressate che trascinano i protagonisti ad affrontare qualcosa capace di sopraffarli. I personaggi si trovano così vittime di una tempesta interiore fatta di rabbia, colpa e disperazione, che investe tutti e non esclude nessuno.

Invisibile, celato e inespresso "Close" riesce ad andare in profondità, costringendo i personaggi a fare i conti con la realtà, ancora chiusi nella morsa dell'incertezza della propria responsabilità. Il tema centrale del film è il senso di colpa, collegato all'amore, all'amicizia, al rapporto tra genitori e figli, e all'adolescenza, raccontata come una crescita forzata da un evento inaspettato e sconcertante. Lukas Dhont si sposta rispetto a "Girl" concentrandosi su un'eta particolare quando si inizia a farsi domande e guardarsi dentro. "Close" si colloca così in quel frangente dei teen drama, realizzando un'opera carica di intensità, tenerezza e violenza, dark nel suo dramma ed elegante nella sua dolcezza.

Il simbolismo che contraddistingue il cinema di Lukas Dhont

"Close" è un film di sconvolgente bellezza, esteticamente perfetto e denso di metafore e simbolismo. Se il correre rappresenta prima l'innocenza, diventa poi il tentativo di liberarsi da un dolore, se cadere è la spinta a rialzarsi e crescere diventa poi senso di fallimento per non riuscire ad andare avanti. "Close" è spezzato in due, tenero e mite nella prima metà ed estremamente tragico nella seconda. Come la brutalità del mondo esterno, rappresentazione della crescita e della consapevolezza di sé, rompe il rapporto tra i due protagonisti, così il racconto si spacca in due, cambiando tema, obiettivi, ribaltando e stravolgendo ogni cosa. Crescere in "Close" non è né facile né immediato, né difficile né inesorabile, ma sicuramente inevitabile.

L'adolescenza di cui parla Lukas Dhont non è spensierata, sottolineando implicitamente come la sofferenza faccia parte della crescita e dando così al genere del dramma adolescenziale un'accezione diversa, che può parlare a tutti emozionando un pubblico di qualsiasi età. L'amicizia, fraterna e sentimentale, che lega i due protagonisti è fatta di sincerità e freschezza, autentica e sentita, come lo è l'intero racconto. Tutto ciò che nel film non viene detto viene percepito, è espresso ma latente, come un turbinio di emozioni che non sa che direzione prendere. "Close" è un film con un doppio tema, con un duplice finale, capace di dire molto di più di quello che si vede sullo schermo. Ma è limpido e trasparente su una pre-adolescenza fatta di allegria, angoscia, imprudenza e serenità, di una tranquillità estremamente fragile, con lo sfuggente riferimento a come l'anima gemella non sempre si ritrovi nell'amore.

07/12/2022

Giorgia Terranova