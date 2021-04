Chris Hemsworth mostra i nuovi capelli di Thor in un video

L’attore Chris Hemsworth mostra in un video pubblicato su Instagram la nuova pettinatura per il suo prossimo film Marvel “Thor: Love and Thunder” in uscita il 6 maggio 2022.

Chris Hemsworth in allenamento con il figlio mostra il nuovo taglio di Thor

Chris Hemsworth ha pubblicato un video sul social network Instagram in cui da un’anticipazione della nuova acconciatura del personaggio di Thor. Probabilmente nel modo in cui i fan non si aspettavano. L’attore appare insieme a suo figlio, vestito con abiti in stile Thor, al quale insegna alcune tecniche di combattimento di boxe. Tuttavia, ciò che i fan hanno subito notato è che Chris Hemsworth ora sfoggia una pettinatura completamente diversa da quella che abbiamo visto nei suoi ultimi post sui social media.

Possiamo affermare che quello visto nel video è il debutto dell’ultima pettinatura di Thor di Chris Hemsworth, un dettaglio che è importante quasi quanto la trama e i personaggi del film.

Thor: Love and Thunder: cast e curiosità

“Thor: Love and Thunder” è in produzione in Australia da mesi ormai. Il misterioso quarto film del franchise riporta in scena il regista Taika Waititi, che ha organizzato un vero e proprio “evento” per i fan del Marvel Cinematic Universe. “Love and Thunder” vedrà Natalie Portman tornare nell’MCU nei panni di Jane Foster, che impugnerà il martello di Thor. Tornano anche le altre “amiche” di Thor, Valkyrie (Tessa Thompson) e Lady Sif (Jaimie Alexander). “Thor: Love and Thunder” porterà per la prima volta nel MCU anche alcuni dei più grandi personaggi della recitazione, tra cui il premio Oscar Christian Bale nei panni di Gorr the God Butcher e il premio Oscar Russell Crowe in un ruolo misterioso.

Anche se la trama del film rimane ancora nascosta, una cosa la sappiamo per certa: Chris Hemsworth è il più muscoloso che sia mai stato in uno di questi film. In effetti, Bobby Holland Hanton ha confermato che Hemsworth si è allenato più duramente che mai per la sua quarta avventura nei panni di Thor.

Bobby Hanton al New Zealand Herald ha detto “Mi alleno molto con lui, ci alleniamo sempre, seguiamo la stessa dieta e ci alleniamo” e ha aggiunto: “Non è mai stato così grande, quindi devo essere il più grande che abbia mai visto. E’ una sfida. Mangiamo ogni due ore ed è diventata una routine. Non mi piace affatto mangiare, ogni due ore è come assumere calorie e allenarmi due volte al giorno. Per lui invece è ok, guardalo, è una montagna”.