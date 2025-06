Chiusura anticipata per Pomeriggio Cinque News: Mediaset cambia strategia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pomeriggio Cinque News, il programma estivo di Canale 5 condotto da Veronica Viero, chiude i battenti dopo meno di un mese dalla sua prima puntata. La decisione dei vertici Mediaset arriva in seguito a risultati di ascolto deludenti, che hanno portato a una rapida discesa sotto gli 800mila spettatori. Con l’ultima puntata fissata per il 4 luglio, il futuro della trasmissione rimane incerto, mentre Mediaset si prepara a rilanciare con altri format più collaudati.

La chiusura di Pomeriggio Cinque News

Il programma, lanciato il 9 giugno, ha faticato a trovare il proprio pubblico, registrando ascolti in calo costante. La conduzione di Veronica Viero, purtroppo, ha seguito la stessa sorte della sua collega Myrta Merlino, che aveva già visto il suo programma invernale chiudere in anticipo. Con un trend negativo che non accennava a invertirsi, i dirigenti di Mediaset hanno optato per una chiusura anticipata, non avendo fiducia in una possibile ripresa della trasmissione.

L’ultima puntata di Pomeriggio Cinque News andrà in onda venerdì 4 luglio, ma il programma non tornerà in autunno con la stessa conduzione. Myrta Merlino, che aveva preso il posto di Barbara D’Urso, ha già perso il suo incarico a causa di ascolti insoddisfacenti. Si vocifera che Gianluigi Nuzzi, noto conduttore di Quarto Grado, possa prendere le redini del programma nella prossima stagione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La programmazione futura di Mediaset

Con la chiusura di Pomeriggio Cinque News, Mediaset ha deciso di puntare su programmi più consolidati per il periodo estivo. A partire dal 7 luglio, il palinsesto prevede il ritorno di soap opera e film che hanno riscosso un buon successo in passato. Dopo il notiziario, gli spettatori potranno seguire le avventure di Beautiful, una delle soap opera più longeve e amate, che ha recentemente visto la partecipazione di Valeria Marini in un cameo.

In aggiunta, ogni pomeriggio, il pubblico potrà gustare un film diverso tratto dalle opere di Rosamunde Pilcher, autrice tedesca nota per le sue commedie romantiche. Questa scelta di programmazione mira a garantire un intrattenimento leggero e accattivante, in grado di attrarre un pubblico vasto e variegato.

L’estate delle soap opera turche

Mediaset ha deciso di puntare fortemente sulle soap opera turche, che stanno guadagnando popolarità tra il pubblico italiano. A partire dal 3 giugno, è in onda La forza di una donna, una serie che narra le sfide di Bahar, una madre single determinata a garantire un futuro migliore ai suoi figli.

In sostituzione di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Mediaset ha scelto di trasmettere The Family, un’altra soap turca che promette di intrattenere gli spettatori. Inoltre, durante l’ora di merenda, Forbidden Fruit racconta la storia di due sorelle dell’alta società di Istanbul, offrendo melodrammi avvincenti. Anche in prima serata, Mediaset proporrà Cuore Nero, una saga familiare ambientata nella suggestiva Cappadocia, ricca di segreti e colpi di scena.

Questa strategia di programmazione riflette l’intenzione di Mediaset di attrarre un pubblico affezionato alle storie emozionanti e ai drammi familiari, in un’estate che si preannuncia ricca di intrattenimento.

