Cherry Season: La soap turca torna su Mediaset Infinity il 25 giugno 2025

Cherry Season – La stagione del cuore, la celebre soap opera turca che ha debuttato su Canale 5 nel 2016, è pronta a riemergere dal passato per deliziare i suoi fan. A partire dal 25 giugno 2025, gli appassionati potranno rivedere le avventure di Öykü e Ayaz su Mediaset Infinity. Questo ritorno rappresenta non solo un’opportunità per rivedere una storia d’amore avvincente, ma anche un’occasione per scoprire perché questa serie continua a catturare il cuore del pubblico.

La trama di Cherry Season: amore, sogni e inganni

Ambientata in una Turchia ricca di fascino, Cherry Season narra la storia di Öykü, una giovane aspirante stilista che vive con la madre e il fratello, dopo essere stata abbandonata dal padre in tenera età. La sua vita prende una piega inaspettata quando si ritrova innamorata di Mete, il fratello della sua migliore amica. Per avvicinarsi a lui, Öykü decide di fingersi fidanzata di Ayaz, un architetto affascinante e carismatico, che lavora con Mete. Questo inganno inizialmente innocente si trasforma in un autentico sentimento, dando vita a una storia d’amore intensa e appassionante.

La serie, trasmessa in Turchia tra il 2014 e il 2015, si compone di due stagioni e ha saputo conquistare il pubblico non solo per la sua trama romantica, ma anche per i temi universali che affronta, come le rivalità, le aspirazioni professionali e i legami familiari. La narrazione si sviluppa tra colpi di scena e momenti di tenerezza, rendendo ogni episodio un viaggio emozionante nel mondo di Öykü e Ayaz.

Un cast di talento e carisma

Il successo di Cherry Season è indubbiamente attribuibile al suo cast, che ha saputo dare vita a personaggi indimenticabili. Protagonista della serie è Özge Gürel, che interpreta Öykü con una freschezza e una spontaneità che hanno colpito il pubblico. Già nota per le sue interpretazioni in Bitter Sweet e Mr Wrong, Özge è diventata un’icona delle “dizi” turche.

Al suo fianco, Serkan Çayoğlu interpreta Ayaz, un architetto dal fascino irresistibile e dal cuore tenero. La chimica tra i due attori è palpabile, tanto che la loro storia d’amore è proseguita anche nella vita reale, culminando in due matrimoni celebrati nel 2022, uno in Germania e l’altro a Verona. Dağhan Külegeç, nel ruolo di Mete, completa il trio principale, portando sullo schermo il primo amore di Öykü, un elemento chiave della trama.

Questo affiatato gruppo di attori ha saputo emozionare il pubblico, sia durante le riprese che al di fuori del set, creando un legame autentico che ha contribuito al successo della serie.

Il ritorno su Mediaset Infinity: come seguire la serie

A partire dal 25 giugno 2025, Cherry Season sarà disponibile su Mediaset Infinity, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere le emozioni della serie. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio sarà caricato sulla piattaforma, accessibile gratuitamente. Questo ritorno è un’occasione imperdibile per i vecchi fan, che potranno rivivere i momenti più intensi della storia, e per i nuovi spettatori, che avranno la possibilità di scoprire perché Cherry Season è considerata una delle soap turche più amate di sempre.

Perché rivedere Cherry Season: tre motivi per non perderla

Cherry Season è molto più di una semplice soap opera. La sua forza risiede in un romanticismo genuino, caratterizzato da sguardi carichi di emozione, incertezze e colpi di scena che mantengono alta l’attenzione. Le ambientazioni, che spaziano da eleganti atelier a frenetici uffici, rendono la storia attuale e coinvolgente.

Inoltre, la chimica tra i protagonisti, in particolare nel triangolo amoroso tra Öykü, Mete e Ayaz, continua a colpire, grazie alla presenza magnetica degli attori. Questo mix di emozioni e dinamiche relazionali ha reso Cherry Season un classico intramontabile, capace di attrarre sia i neofiti delle serie turche che i fan di lunga data.

Con uno stile narrativo avvincente e una trama ricca di passione, Cherry Season è una serie da riscoprire o da scoprire per la prima volta. Buona visione nel mondo incantato di Öykü e Ayaz!

