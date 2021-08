Catherine Zeta-Jones vestirà i panni di Morticia nella prossima serie Netflix su la famiglia Addams

Catherine Zeta-Jones interpreterà Morticia nella prossima serie intitolata “Mercoledì Addams” su Netflix diretta da Tim Burton

Catherine Zeta-Jones sarà la prossima Morticia

Zeta-Jones apparirà in un ruolo da guest star nei panni dell’iconica matriarca della famiglia Addams nella serie, intitolata “Mercoledì”. L’attrice si unisce ai membri del cast precedentemente annunciati quali Jenna Ortega e Luis Guzmán. Mercoledì sarà Ortega, mentre Guzmán interpreterà Gomez Addams, il marito di Morticia. I lavori della serie saranno diretti dal regista Tim Burton.

Catherine Zeta-Jones è l’ultima attrice ad offrire una interpretazione live-action di Morticia. Carolyn Jones ha interpretato il personaggio per la prima volta nella serie TV “Famiglia Addams” degli anni ’60. Anjelica Huston forse la più famosa l’ha interpretata nei due film della “Famiglia Addams” negli anni ’90. Più di recente, Charlize Theron ha doppiato Morticia nel film d’animazione “Famiglia Addams” del 2019.

La Jones di recente ha partecipato a numerosi progetti televisivi, tra cui “Feud: Bette and Joan” per FX, “Queen America” ​​per Facebook Watch e “Prodigal Son” per Fox. Ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo nel film musicale di successo “Chicago” nel 2003. I suoi altri ruoli cinematografici includono “The Mask of Zorro”, “Entrapment” e “Ocean’s 12”.

Trama e produzione di “Mercoledì Addams”

“Mercoledì”, che ha ricevuto un ordine di otto episodi su Netflix a febbraio, ed è descritto come un soprannaturale infuso di mistero che traccia gli anni di Mercoledì Addams come studente alla Nevermore Academy. Mercoledì tenterà di padroneggiare la sua emergente abilità psichica e poi di contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e allo stesso tempo risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa. Tutto questo mentre naviga nelle sue nuove e molto intricate relazioni a Nevermore.

Al Gough e Miles Millar hanno creato “Mercoledì” e serviranno come showrunner e produttori esecutivi. Altri produttori esecutivi sono Steve Stark, Andrew Mittman per 1.21, Kevin Miserocchi della Tee and Charles Addams Foundation, Kayla Alpert, Jonathan Glickman per Glickmania e Gail Berman. Mittman, Berman e Miserocchi sono tutti produttori esecutivi del film d’animazione “Famiglia Addams” del 2019.

Francesca Reale

11/08/2021