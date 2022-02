Catherine Zeta-Jones protagonista della serie Disney+ “National Treasure”

Catherine Zeta-Jones ha firmato come co-protagonista al fianco di Lisette Alexis in “National Treasure”, la serie TV di Disney Branded Television per Disney+ prodotta da ABC Signature.

National Trasure: la ‘TOSTA’ Catherine Zeta-Jones

Il progetto, prodotto da Jerry Bruckheimer, dal regista Jon Turteltaub e dagli sceneggiatori Marianne e Cormac Wibberley, è un’espansione del franchise cinematografico National Treasure (Il Mistero dei Templari) raccontata dal punto di vista della giovane eroina Jess (Alexis) – una ‘DREAMer’ in cerca di risposte sulla sua famiglia – che si imbarca nell’avventura di una vita per scoprire la verità sul suo passato e salvare un tesoro panamericano perduto.

Il premio Oscar Zeta-Jones interpreterà Billie, una miliardaria tosta, esperta di antichità del mercato nero e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo stesso codice. Si è trasformata da orfana squattrinata a donna d’affari e avventuriera accorta ed elegante. Billie è abituata a ottenere ciò che vuole e vuole il tesoro panamericano. Ma non solo per i soldi. Questo tesoro ha una posta in gioco più profonda per lei.

I dettagli del progetto

L’episodio pilota di National Treasure è scritto dai Wibberley e sarà diretto da Mira Nair. Bruckheimer, Cormac & Marianne Wibberley, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Nair e Turteltaub sono i produttori esecutivi della serie insieme a Rick Muirragui, che funge anche da sceneggiatore. La produzione inizierà questo mese a Baton Rouge.

Oltre ad Alexis, Zeta-Jones si unisce ai colleghi abituali della serie Lyndon Smith, Zuri Reed, Jake Austin Walker, Antonio Cipriano e Jordan Rodrigues.

Zeta-Jones ha vinto un Oscar per “Chicago” e un Tony per il suo debutto a Broadway come Desirée Armfeldt in “A Little Night Musi”c di Stephen Sondheim. Nel 2018 interpreta la criminale colombiana Griselda Blanco nel film per la televisione “Cocaine Godmother”, diretto dal premio Oscar Guillermo Navarro.

Vedremo Catherine Zeta-Jones tra qualche mese nella serie Netflix “Wednesday” di Tim Burton.

Giacomo Caporale

07/02/2022