Capi di Stato in fuga: il nuovo film con Idris Elba e John Cena in arrivo su Prime Video

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Prime Video ha recentemente rilasciato il trailer di “Capi di Stato in fuga“, una commedia d’azione che debutterà in streaming il 2 luglio 2025. Il film, che vede protagonisti due star di fama internazionale come Idris Elba e John Cena, promette di intrattenere il pubblico con una miscela di azione e umorismo, richiamando l’atmosfera dei buddy-action degli anni ’90.

La trama di capi di Stato in fuga

“Capi di Stato in fuga” racconta le avventure del Primo Ministro inglese Sam Clarke, interpretato da Idris Elba, e del Presidente degli Stati Uniti Will Derringer, interpretato da John Cena. I due leader, pur essendo al vertice delle loro rispettive nazioni, non godono di un rapporto amichevole. Anzi, la loro rivalità è evidente e sotto gli occhi di tutti, creando tensioni che potrebbero compromettere la storica “relazione speciale” tra Regno Unito e Stati Uniti.

La trama si infittisce quando entrambi i protagonisti diventano il bersaglio di un avversario straniero, astuto e spietato, capace di mettere in difficoltà le forze di sicurezza dei due leader. Costretti a collaborare, Clarke e Derringer si rendono conto che l’unico modo per salvarsi è fidarsi l’uno dell’altro. In questo contesto, ricevono l’assistenza di Noel Bisset, un’agente brillante dell’MI6 interpretata da Priyanka Chopra Jonas. Insieme, i tre dovranno fuggire e lavorare in sinergia per sventare una cospirazione globale che minaccia la stabilità del mondo libero.

Il cast e la produzione

Il film è diretto da Ilya Naishuller, noto per il suo lavoro in “Hardcore!” e “Io sono nessuno“. La sceneggiatura è stata scritta da un team di esperti, tra cui Josh Appelbaum, André Nemec e Harrison Query, che ha anche fornito il soggetto originale.

Oltre ai protagonisti Idris Elba e John Cena, il cast include attori di talento come Paddy Considine, Stephen Root, Carla Gugino, Jack Quaid e Sarah Niles, tutti pronti a dare vita a personaggi che arricchiranno la narrazione con dinamiche interessanti e divertenti.

Il progetto è sostenuto da un team di produttori di alto profilo, tra cui Peter Safran, John Rickard, Marcus Viscidi, oltre ai due attori principali, John Cena e Idris Elba, che si sono anche impegnati nella produzione del film. Questo mix di talenti promette di portare sullo schermo una commedia d’azione avvincente e ricca di colpi di scena.

Aspettative e anticipazioni

Con il trailer già disponibile online, le aspettative per “Capi di Stato in fuga” sono alte. Gli appassionati di commedie d’azione e i fan dei protagonisti possono aspettarsi un film che combina momenti di tensione con situazioni comiche, in perfetto stile buddy-movie. La scelta di un cast di prim’ordine e la direzione di un regista esperto fanno ben sperare per un prodotto finale di qualità.

Il film, in arrivo il 2 luglio 2025, si preannuncia come una delle uscite più attese dell’estate, capace di attrarre un pubblico variegato grazie alla sua proposta di intrattenimento che mescola azione e risate. Con un’idea originale e un cast affiatato, “Capi di Stato in fuga” si prepara a conquistare il pubblico di Prime Video.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!