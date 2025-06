Canale 5: Tradimento si ferma per dare spazio a Forbidden Fruit, ecco il nuovo palinsesto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione di Canale 5 subisce un cambiamento significativo con l’arrivo della nuova serie turca Forbidden Fruit, che sostituirà Tradimento a partire dal 30 giugno 2025. Questa decisione, presa da Mediaset, segna una pausa per la soap opera che ha conquistato il pubblico, mentre si avvicina al suo gran finale previsto per l’autunno.

La pausa di Tradimento e il gran finale

Tradimento, la soap opera che ha appassionato i telespettatori italiani, si prepara a una lunga pausa. L’ultimo episodio della serie andrà in onda venerdì 27 giugno 2025, portando gli spettatori al 61° episodio. Con soli dieci episodi rimanenti, ognuno della durata di circa due ore, il finale della serie è atteso con grande interesse. Mediaset ha deciso di posticipare l’epilogo a dopo l’estate, permettendo così di mantenere alta l’attenzione sullo sviluppo delle trame e dei personaggi.

La scelta di interrompere Tradimento è strategica, in quanto consente di creare un’attesa maggiore per il finale, che promette di essere ricco di colpi di scena e rivelazioni. I fan della serie dovranno quindi pazientare fino all’autunno per scoprire come si concluderanno le intricate vicende di Güzide Özgüder, interpretata da Vahide Perçin, e della sua famiglia.

L’arrivo di Forbidden Fruit

A partire da lunedì 30 giugno alle 14:10, Forbidden Fruit prenderà il posto di Tradimento nel palinsesto di Canale 5. Questa nuova dizi turca è composta da sei stagioni e un totale di 177 episodi, che su Canale 5 si tradurranno in oltre 500 episodi. La trama di Forbidden Fruit promette di catturare l’attenzione del pubblico con le sue dinamiche avvincenti e i colpi di scena tipici delle soap opera turche.

Inoltre, la programmazione subirà alcune modifiche: il serale del venerdì sarà sostituito da La Notte nel Cuore, e gli appuntamenti del weekend verranno eliminati. Questo cambiamento segna un nuovo capitolo per Canale 5, che punta a rinnovare la propria offerta televisiva con contenuti freschi e coinvolgenti.

Il nuovo palinsesto di Canale 5

Con l’introduzione di Forbidden Fruit, il palinsesto di Canale 5 dal 30 giugno 2025 vedrà una nuova organizzazione. Ecco il programma aggiornato delle soap opera in onda dal lunedì al venerdì:

13:40 : Beautiful

: 14:10 : Forbidden Fruit

: 15:10 : La Forza di una Donna

: 16:20 / 16:00: The Family

Inoltre, Beautiful e The Family saranno trasmesse anche sabato 5 luglio, rispettivamente alle 13:40 e alle 14:40. Questo nuovo palinsesto offre ai telespettatori una varietà di contenuti, mantenendo viva l’attenzione sulle storie e i personaggi delle soap opera più amate.

Con questi cambiamenti, Canale 5 si prepara a un’estate ricca di emozioni e colpi di scena, mentre i fan di Tradimento attendono con ansia il gran finale della serie.

