Canale 5 lancia Innocence: la nuova dizi turca che catturerà il pubblico nel weekend

A partire da sabato 12 luglio, Canale 5 arricchirà il suo palinsesto con la nuova serie turca “Innocence” . Questa dizi, trasmessa in Turchia nel 2021, è composta da una stagione di tredici episodi, ciascuno della durata di circa due ore. Mediaset ha deciso di suddividere la programmazione in due giorni, offrendo così agli spettatori un appuntamento fisso nel fine settimana. Con questa nuova proposta, il canale mira a intrattenere il pubblico durante l’estate, creando una sorta di “soap del weekend“.

La trama di Innocence: un amore impossibile

“Innocence” ruota attorno alla vita di Ela, una giovane studentessa universitaria che si ritrova coinvolta in una relazione complicata con Ilker Ilgaz, il carismatico capo di suo padre. Ilker, un uomo affascinante di 35 anni, è ufficialmente fidanzato con l’influencer Irem, ma riesce a conquistare il cuore di Ela, facendole credere che la sua relazione con Irem sia ormai giunta al termine. Per convincere Ela, Ilker le racconta che Irem ha problemi emotivi significativi e non riesce ad accettare la fine del loro legame.

Fidandosi delle parole di Ilker, Ela decide di intraprendere una relazione con lui, nonostante i frequenti attacchi di gelosia che la assalgono. La giovane desidera che Ilker faccia chiarezza sulla sua situazione sentimentale, chiedendogli di annunciare pubblicamente la fine della sua relazione con Irem. Ela sogna di vivere il loro amore alla luce del sole, senza dover continuare a incontrarsi segretamente nel suo ufficio, dove Ilker l’ha assunta come tirocinante.

I conflitti familiari e le rivelazioni

Mentre la relazione tra Ela e Ilker si sviluppa, Bahar, la madre di Ela, comincia a sospettare che sua figlia stia frequentando qualcuno. Le sue preoccupazioni aumentano quando nota la targa dell’auto di Ilker, rendendosi conto con sgomento che si tratta proprio del capo di suo marito. Questo nuovo elemento complica ulteriormente la situazione, poiché Bahar si trova a dover affrontare la verità su chi sia realmente l’uomo che frequenta sua figlia.

Il rapporto tra Ela e Ilker subisce una brusca svolta drammatica nel giorno del diciannovesimo compleanno di Ela. Dopo un litigio, Ilker decide di lasciarla in strada, lasciando Ela sconvolta e confusa. Questo evento segna un punto di non ritorno nella loro relazione, portando a una serie di eventi che metteranno alla prova i sentimenti di Ela e le sue scelte future.

Un’estate di emozioni e colpi di scena

Con “Innocence“, Canale 5 offre ai telespettatori un’estate ricca di emozioni e colpi di scena. La serie, con la sua trama avvincente e i personaggi complessi, promette di catturare l’attenzione del pubblico, creando un legame emotivo che si svilupperà episodio dopo episodio. La scelta di trasmettere la serie nel weekend rappresenta un’opportunità per gli spettatori di immergersi in una storia intensa e coinvolgente, che esplora temi come l’amore, la gelosia e le dinamiche familiari.

La programmazione di “Innocence” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di dizi turche e per chi cerca una narrazione avvincente da seguire durante il fine settimana. Con la sua messa in onda, Canale 5 si posiziona come un punto di riferimento per gli amanti delle serie televisive, offrendo contenuti di qualità e storie che sanno emozionare.

