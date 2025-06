Can Yaman: Le tre soap turche da non perdere prima del ritorno in tv con Sandokan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Can Yaman, il celebre attore turco, è pronto a tornare sul piccolo schermo con la nuova serie Sandokan, in arrivo su Rai 1. Nel frattempo, per i fan che desiderano riscoprire il suo talento, ci sono tre soap opera che hanno contribuito a costruire la sua fama, non solo in Turchia ma anche all’estero. Questi titoli rappresentano momenti chiave della sua carriera e offrono storie avvincenti e personaggi indimenticabili.

Daydreamer – Le ali del sogno: La storia d’amore tra Sanem e Can

Una delle soap più iconiche di Can Yaman è senza dubbio Daydreamer – Le ali del sogno, conosciuta in turco come Erkenci Kus. Trasmetta su Canale 5 tra il 2020 e il 2021, la serie ha catturato il cuore di milioni di spettatori. La trama segue le avventure di Sanem Aydin, interpretata da Demet Ozdemir, una giovane aspirante scrittrice che accetta un lavoro nell’agenzia pubblicitaria Fikri Harika, dove lavora anche sua sorella Leyla. Qui, Sanem incontra Can Divit, il suo affascinante capo, tornato a Istanbul dopo aver viaggiato per il mondo alla ricerca della sua passione per la fotografia.

La storia si sviluppa tra colpi di scena, intrighi e un’intensa attrazione tra i due protagonisti. Tuttavia, il passato di Can, segnato da tradimenti, lo rende diffidente nei confronti dell’amore. La relazione tra Sanem e Can è caratterizzata da alti e bassi, culminando in un momento di grande tensione quando Can decide di allontanarsi da Sanem a causa di un malinteso. Anni dopo, il destino li riunisce, ma le cicatrici del passato influenzeranno il loro rapporto. La chimica tra Yaman e Ozdemir ha alimentato voci di una possibile relazione anche nella vita reale, rendendo la serie ancora più affascinante per i fan.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: Ferit e Nazil tra passione e intrighi

Un altro titolo fondamentale nella carriera di Can Yaman è Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, andata in onda su Canale 5 nel 2019. In questa soap, Yaman interpreta Ferit Aslan, un uomo d’affari apparentemente freddo e distante, ma con un cuore sensibile e una profonda responsabilità verso il suo nipote Bulut. La protagonista femminile, Nazil Pinar, è interpretata da Ozge Gurel, una giovane donna con il sogno di aprire un ristorante.

La trama si sviluppa attorno alla relazione tra Ferit e Nazil, che si incontrano quando Nazil accetta di lavorare come chef personale per Ferit. La loro storia è complicata da intrighi e rivalità, in particolare da parte di Hakan e Demet, che cercano di ottenere il controllo della Pusula Holding. La soap ha riscosso un grande successo in Italia, contribuendo a consolidare la popolarità di Yaman. Inoltre, la forte amicizia tra Yaman e Gurel, nata sul set, ha reso la serie ancora più affascinante per i fan.

Mr Wrong – Lezioni d’amore: Un mix di romanticismo e comicità

Nel 2021, Can Yaman è tornato su Canale 5 con Mr Wrong – Lezioni d’amore, affiancato ancora una volta da Ozge Gurel. In questa soap, Yaman interpreta Ozgur Atasoy, un affascinante imprenditore nel settore della ristorazione, che diventa vicino di casa di Ezgi Inal, una giovane donna sfortunata in amore. La trama si apre con Ezgi che scopre un tradimento da parte del suo fidanzato, costringendola a trasferirsi dalla cugina in un lussuoso complesso residenziale.

La storia si sviluppa tra momenti di romanticismo e situazioni comiche, con Yaman che sfoggia un look estroso e un fisico invidiabile. Nonostante il potenziale, la serie non ha ottenuto il successo sperato in Turchia, portando a tagli anticipati da parte della rete Fox. Tuttavia, la chimica tra i due protagonisti e le dinamiche divertenti hanno reso la serie un’opzione da non perdere per i fan di Can Yaman.

Queste tre soap rappresentano tappe fondamentali nella carriera di Can Yaman e offrono uno sguardo affascinante sul suo percorso artistico, in attesa del suo ritorno in tv con Sandokan.

