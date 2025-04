Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore: oggi niente puntata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 23 aprile 2025 segna un cambiamento inatteso nel palinsesto di Rai1, con la soap opera Il Paradiso delle Signore che non andrà in onda. Al suo posto, il pubblico potrà assistere a Uno Speciale Camera dedicato alla commemorazione di Papa Francesco. Questo evento è stato annunciato durante la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, che ha informato i telespettatori della modifica del programma.

Il Paradiso delle Signore: un’interruzione inaspettata

Per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, questa settimana si sta rivelando particolarmente insolita. Oggi, mercoledì 23 aprile, gli spettatori dovranno rinunciare all’appuntamento quotidiano con la soap. Fino a poche ore fa, la guida Rai indicava la messa in onda della puntata 153, che avrebbe dovuto riportarci a casa di Marta, pronta a rivelare un importante segreto a Enrico. L’episodio, la cui trama era stata anticipata nei giorni precedenti, è ora in attesa di recupero, dopo tre giorni di stop. Di questi, uno era previsto da tempo, mentre gli altri due sono stati causati dall’improvvisa scomparsa di Papa Francesco.

Recupero delle puntate: cosa ci aspetta?

Il futuro de Il Paradiso delle Signore è incerto, con l’ultima puntata programmata per il 2 maggio 2025. Tuttavia, a causa delle recenti modifiche al palinsesto, non è possibile confermare con certezza se e quando le puntate saltate verranno recuperate. Roberto Farnesi, attore della soap, ha condiviso su Instagram che la puntata saltata il 22 aprile avrebbe dovuto essere trasmessa il 25 aprile, giorno in cui la soap non era inizialmente prevista. Questo cambiamento si è reso necessario per garantire che la trama si concluda nei tempi stabiliti, ma ora la situazione è diventata più complessa.

C’è la possibilità che l’episodio 153, in cui Marta confida a Enrico di non poter avere figli, non venga mai trasmesso. Tuttavia, non si esclude l’ipotesi di un doppio appuntamento venerdì 25 aprile, che potrebbe rimediare alla situazione. Gli spettatori sono in attesa di aggiornamenti per comprendere come si evolverà la programmazione della soap.

Orari di messa in onda de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è trasmesso dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1. Gli appassionati della soap possono continuare a seguire le vicende dei protagonisti, anche se attualmente si trovano a fronteggiare un’interruzione imprevista. La situazione resta in evoluzione e i telespettatori sono invitati a rimanere sintonizzati per eventuali novità riguardanti la programmazione.

