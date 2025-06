Cambiamenti nel palinsesto di Canale 5: Beautiful si allunga il 2 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica, Canale 5 apporterà alcune modifiche al suo palinsesto, in particolare per quanto riguarda le soap opera. Tra le novità, spicca l’allungamento della programmazione di Beautiful, che prenderà il posto di Tradimento. Scopriamo nel dettaglio cosa aspettarsi per il primo lunedì di giugno.

Beautiful: un appuntamento prolungato

Il 2 giugno 2025, gli appassionati di Beautiful potranno godere di un episodio più lungo del consueto. La soap opera americana, che si concentra sulle intricate vicende della famiglia Forrester, andrà in onda a partire dalle 13.50 e si protrarrà per circa un’ora. Questo cambiamento è stato deciso per garantire che i fan non perdano il loro appuntamento abituale, nemmeno in un giorno festivo. Dopo Beautiful, il palinsesto prevede la trasmissione di una pillola de L’Isola dei Famosi, seguita da un episodio di The Family.

La decisione di allungare Beautiful comporta la sospensione della programmazione di Tradimento, che tornerà in onda il giorno successivo, il 3 giugno 2025. Questo cambiamento è significativo, poiché dimostra l’importanza che Mediaset attribuisce a Beautiful, una delle soap più seguite dal pubblico italiano.

Repliche per non perdere il filo della trama

In aggiunta all’allungamento della programmazione, Mediaset ha deciso di trasmettere delle repliche di episodi già andati in onda. Questa scelta è stata fatta per garantire che i fan di Beautiful non perdano alcun dettaglio delle storie in corso, soprattutto considerando che molti potrebbero essere lontani dalla televisione durante la Festa della Repubblica. Le repliche permetteranno di rimanere aggiornati sulle vicende della famiglia Forrester, mentre le puntate inedite riprenderanno martedì 3 giugno 2025.

The Family continuerà la sua narrazione senza interruzioni, poiché gli episodi sono già disponibili su Mediaset Infinity nella sezione Dreamers Love. Questo approccio mira a mantenere alta l’attenzione del pubblico e a garantire che nessuno perda il filo della trama.

Anticipazioni degli episodi di Beautiful

Negli episodi di Beautiful in onda il 2 giugno 2025, assisteremo a momenti di tensione tra i personaggi. Zende, in particolare, si ribellerà e avrà un confronto acceso con suo zio Ridge. Quest’ultimo cercherà di placare gli animi, consapevole della difficile situazione familiare, ma non potrà rivelare a Zende che il nonno sta affrontando una grave malattia. Zende si sentirà trascurato e frustrato per il trattamento riservato da Ridge ai suoi figli, alimentando ulteriormente il conflitto.

Nel frattempo, Finn si troverà a dover gestire la situazione con sua madre Li, che esprimerà preoccupazioni riguardo alla presenza di sua cugina Luna nella vita sua e di Steffy. Nonostante le avvertenze materne, Finn sarà determinato a continuare la sua relazione con Luna, che considera una persona matura e gentile, apprezzata anche da Steffy per il supporto fornito a RJ.

Infine, Bill avrà a che fare con Poppy, la madre di Luna, che sembrerà non riconoscerlo. Bill cercherà di ricordare dove e quando hanno già avuto modo di incontrarsi, ma la situazione si complica, poiché Poppy non sembra disposta a collaborare. Questi intrecci narrativi promettono di mantenere alta la tensione e l’interesse del pubblico.

Beautiful continuerà a essere trasmesso nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica, offrendo ai telespettatori un costante aggiornamento sulle avventure e le sfide dei personaggi amati.

