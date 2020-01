Titolo originale: Senza Filtro

Regia: Guido Chiesa

Cast: Valentina Lodovini, Neri Marcorè, Libero de Rienzo, Nicola Nocella

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 5 marzo 2020

"Cambio tutto" è il ritorno dietro la macchina da presa del regista di “Il partigiano Johnny”, stavolta alle prese con una commedia dolce e spensierata.

Cambia tutto: via tutti i filtri

Una giovane donna di bell’aspetto, molto rispettosa verso il prossimo ed estremamente educata, sta attraversando un periodo di forte stress emotivo: una terribile crisi di nervi la condurrà verso un crollo definitivo che le ogni freno inibitorio.

Il regista

Guido Chiesa nel ‘83, dopo aver terminato gli studi universitari, si trasferisce negli Stati Uniti, facendosi le ossa sul campo con autori del calibro di Michael Cimino, Jim Jarmusch, Nicolas Roeg e Amos Poe.

Durante quel periodo realizza alcuni cortometraggi, pubblica libri di cinema e musica, scrive articoli per testate di settore ed è corrispondente da New York per la trasmissione Stereodrome Rai Radio 2.

Nel ‘91 presenta al Festival di Venezia "Il caso Martello", suo esordio alla regia, che vince la Grolla d'Oro a Saint Vincent come Miglior film d'esordio della stagione.

Al Festival di Venezia del 2000 presenta "Il partigiano Johnny", che vince il Premio Ragazzi e Cinema e il Premio della giuria al Festival di Stoccarda dello stesso anno.

Ritorna a Venezia quattro anni dopo con il dramma "Lavorare con lentezza", riuscendo a vincere il Premio Marcello Mastroianni. Soggetto e sceneggiatura di questo film sono il frutto di una collaborazione con il collettivo di scrittori Wu Ming.

Nel 2008 realizza la prima miniserie prodotta da Sky Italia, "Quo vadis, baby?", semi-remake dell’omonimo film di Gabriele Salvatores.

Nel 2010 partecipa in concorso al Festival Internazionale del Film di Roma con "Io sono con te", ideato e scritto da Nicoletta Micheli, incentrato sulla figura di Maria di Nazaret e l'infanzia di Gesù.

Nel 2015 esce "Belli di papà" con Diego Abatantuono, Matilde Gioli, Andrea Pisani, Francesco Di Raimondo, prodotto da Colorado Film e distribuito da Medusa Film: il film è uno dei successi italiani della stagione.

Ci sono poi "Classe Z" del 2017 e "Ti presento Sofia" del 2018.