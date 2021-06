Brothers: Glenn Close recita al fianco di Josh Brolin e Peter Dinklage

L’attrice Glenn Close è entrata a far parte del cast di “Brothers”, il nuovo film con protagonisti Josh Brolin e Peter Dinklage

Brothers: un nuovo progetto sulle orme di “Twins”

“Brothers” è un nuovo progetto della Legendary Entertainment. La società di produzione non ha divulgato un singolo dettaglio sul lungometraggio, a parte il fatto che Josh Brolin e Peter Dinklage interpreteranno i fratelli. Ultima arrivata nel cast è l’attrice Glenn Close, ma non si sa ancora chi interpreterà.

Tuttavia, le fonti dicono che il progetto è sulla scia della commedia di Ivan Reitman del 1988 “Twins”( I Gemelli), con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. Il regista di “Palm Springs” Max Barbakow sta realizzando “Brothers” da una sceneggiatura di Macon Blair e Etan Cohen. Blair doveva inizialmente dirigere il film prima che i compiti venissero passati a Barbakow. Andrew Lazar di Mad Chance produrrà insieme a Brolin tramite la sua società Brolin Productions e Dinklage attraverso la sua Estuary Films.

Glenn Close rimane regina di Hollywood

Glenn Close ha recentemente ricevuto il riconoscimento dell’Oscar per “Hillbilly Elegy”, il dramma del regista Ron Howard su una famiglia nell’America centrale. La celebre attrice è stata nominata per otto Oscar in quattro decenni, per ruoli in “The World According to Garp,” “The Big Chill,” “The Natural,” “Fatal Attraction,” “Albert Nobbs,” “Dangerous Liaisons” e “The Wife.” Glenn Close detiene un record negativo riguardo gli Oscar (eguagliato con il compianto Peter O’Toole). L’attrice ha ricevuto il maggior numero di nomination senza una vittoria.

Hollywood però ha premiato l’attrice con altri premi. Ricordiamo infatti i tre Emmy, per il thriller “Damages” e il film TV “Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story”, oltre a tre Tony Awards per “The Real Thing”, “Sunset Boulevard” e “Death and the Maiden”. Glenn Close apparirà nel film “Swan Song” di Apple TV Plus insieme a Mahershala Ali e Naomie Harris.

Francesca Reale

04/06/2021