Box Office USA: “The Suicide Squad” debutto in vetta alla classifica

(Box Office USA incassi weekend 6 – 8 Agosto 2021) “The Suicide Squad” debutta con un ottimo incasso nelle sale americane. Seguono il film Disney “Jungle Cruise” e il thriller “Old”.

Box Office USA: il weekend è tutto per “The Suicide Squad”

La Squadra suicida arriva nelle sale americane nel primo weekend di agosto. Il debutto per il film del regista James Gunn è più che buono, visto anche il calo delle presenze nelle sale. Il primo posto per “The Suicide Squad” porta un incasso pari a 26.550.000 dollari grazie alla proiezione in 4.002 cinema. Al secondo posto troviamo il film della Disney con The Rock e Emily Blunt, “Jungle Cruise”, che in questo secondo weekend incassa la metà di quello della settimana precedente, 15.693.000 dollari. Al terzo c’è invece “Old” di M. Night Shyamalan. Il thriller perde ancora di incassi rispetto alle settimane precedenti e in questo fine settimana guadagna 4.100.000 dollari.

Al quarto posto l’eroina Marvel “Black Widow”, ormai nelle sale americane da 5 settimane. L’incasso del film si attesta a 4.007.000 dollari con una distribuzione in 3.100 sale americane. Segue al quinto posto Matt Demon protagonista del film “La ragazza di Stillwater”. La pellicola incassa 2.860.000 dollari perdendo il 44% rispetto alla settimana scorsa.

Brutta caduta per “The Green Knight”

La parte bassa della classifica americana si apre con “The Green Knight“. Il film prodotto, scritto, diretto e montato da David Lowery, ha debuttato la scorsa settimana con un ottimo terzo posto, ma ora con una perdita del 61% dell’incasso, cade al sesto posto guadagnando 2596.000 dollari. Al settimo posto troviamo il film della Warner Bros. “Space Jam” che continua ad essere distribuito in 2.869 sale e guadagna in questo inizio di Agosto 2.475.000 dollari.

Ottavo e nono posto occupato da “Snake Eyes” e Escape Room 2″. Il primo che all’uscita aveva guadagnato un ottimo secondo posto, precipita giù dalla classifica, incassando 1.625.000 dollari. Il secondo invece non ha avuto mai la gloria dell’alta classifica e in questo fine settimana americano guadagna 1.250.000 dollari.

Il Box Office USA con il decimo posto del film del regista Justin Lin, “Fast and Furious 9”. Il famoso franchise con Vin Diesel dopo più di due mesi dalla distribuzione ha ancora un buon share e guadagna 1.200.000 dollari che lo portano ad un totale di 171.000.000 dollari.