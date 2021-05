Box Office USA: “Spiral” resta stabile al primo posto

(Box Office USA: incassi 21-23 maggio 2021) Rimane pressoché invariata la classifica del Box Office negli Stati Uniti. Come la scorsa settimana a contendersi il podio sono “Spiral” “Wrath of Men” e ““Those Who Wish Me Dead“.

“Spiral” resta fermo al primo posto

“Spiral – L’eredità di Saw” nel secondo weekend porta a casa 4.550.00 dollari e conquista ancora la medaglia d’oro degli incassi. Segue come sempre il thriller “Wrath of Men” che dopo tre settimane guadagna 2.935.000 dollari per un totale di 18.809.000 dollari. Medaglia di bronzo ancora una volta per il film con Angelina Jolie “Those Who Wish Me Dead” che rispetto al debutto ha una media negativa del 35.2% sull’incasso. Infatti questo fine settimana la sala ha portato 1.835.000 dollari.

Chiudono la parte alta della classifica “Raya and the Last Dragon” e “Godzilla vs Kong”, rispettivamente quarto e quinto posto. Il film d’animazione per questo fine settimana guadagna 1.662.000 dollari mentre i due “titani” non si allontanano molto dall’incasso del weekend precedente e portano con se 1.465.000 dollari.

Parte bassa del Box Office USA

Anche se sono trascorse cinque settimane “Demon Slayer” rimane in un’ottima posizione in classifica. Apre infatti al sesto posto la parte bassa del Box Office USA con un incasso per questo weekend di 1.300.000 dollari che portano a quello totale a 45.000.000 dollari. Seguono le arti marziali di “Mortal Kombat” che si guadagnano il settimo posto con una perdita del 29.2% rispetto alla settimana scorsa e che oggi è pari a 953.000 dollari.

Distribuito in 2.200 sale il film d’animazione “Scooby!” riporta il famoso franchise al cinema. Il film del regista Tony Cervone guadagna per questa sua prima uscita 850.000 dollari portandolo all’ottavo posto. La classifica si chiude al nono posto con “Dream House” e al decimo con “Finding you”.

“Dream House”, un film del regista Jim Sheridan con tra i protagonisti Daniel Craig, debutta al cinema con un guadagno di 844.000 dollari. La commedia romantica “Finding You” dopo due settimane di proiezione chiude la classifica di questo fine settimana con un incasso di 650.000 dollari.

Francesca Reale

24/05/2021