Box Office USA: domina ancora “Fast & Furious 9”

(Box Office USA: weekend 2 – 4 luglio) Il franchise “F9” consolida ancora il suo dominio nella classifica americana. Lo seguono “Boss Baby 2” e “The Forever Purge”

Box Office USA: “F9” sempre primo nel weekend americano

Il fortunato franchise “Fast & Furious 9 ” non smette di correre e consolidare il primo posto. Il film con Vin Diesel protagonista guadagna per questo fine settimana 24.000.000 dollari ed è stato proiettato in 4.203 sale cinematografiche. Segue al secondo posto il film d’animazione “Boss Baby 2” che al debutto nei cinema americani guadagna 17.362.000 dollari. Chiude il terzetto alto della classifica ancora una pellicola al debutto “The Forever Purge”. Il film horror del regista Everardo Valerio Gout distribuito in 3.051 sale cinematografiche, incassa 12.750.000 dollari.

Al quarto posto ancora un film horror “A Quiet Place, Part II” che dopo sei settimane di programmazione si porta a casa 4.225.000 dollari mentre al quinto posto troviamo “The Hitman’s Wife’s Bodyguard”. Il film diretto da Patrick Hughes, è il sequel della pellicola del 2017 “Come ti ammazzo il bodyguard” che vede tra gli attori protagonisti Salma Hayek e Ryan Reynolds. Il film dopo tre settimane incassa 3.000.000 dollari ed è stato proiettato in 2.582 sale.

La parte bassa della classifica

Al sesto posto ritroviamo “Crudelia” con protagonista Emma Stone. Il film della Disney dopo una lunga programmazione perde di incasso e guadagna in questo weekend 2.556.000 dollari. Segue al settimo posto il film d’animazione “Peter Rabbit 2” che proiettato in 2.954 sale cinematografiche, guadagna 2.250.000 dollari.

All’ottavo e al nono posto troviamo rispettivamente “The Conjuring 3” e “In The Heights”. Il primo dopo cinque settimane incassa nel fine settimana 1.290.000 dollari, mentre il secondo dopo aver trascorso quattro settimane nelle sale guadagna 1.275.000 dollari.

Chiude la classifica del Box Office USA al decimo posto la new entry “Zola”. La commedia americana diretta da Janicza Bravo incassa al debutto in 1.468 sale cinematografiche 1.230.000 dollari.