Box Office USA: “A Quiet Place Part II” in testa alla classifica

(Box Office USA: weekend 28 – 30 maggio 2021) Il weekend americano ha visto due film all’esordio “A Quiet Place Part II” e “Crudelia” che si posizionano rispettivamente al primo e al secondo posto. Chiude il terzetto “Spiral”.

“A Quiet Place Part II” e “Crudelia” esordi positivi

Esordio con medaglia d’oro a “A Quiet Place Part II”. Il film scritto e diretto da John Krasinski esce negli USA in 3.726 sale cinematografiche e incassa 48.385.000 dollari con una media di 12.986 dollari. Anche “Crudelia” non delude. Il film della Disney è stato proiettato in 3.892 sale e ha guadagnato 21.300.000 dollari.

Terzo posto invece per la saga dedicata a Saw. “Spiral” dopo aver dominato i due week end precedenti si prende la medaglia di bronzo portando a casa 4.595.320 dollari ed una media negativa pari al 50.5% sull’incasso.

Quarto e quinto posto vedono rispettivamente “Wrath of Men” con 2.100.000 dollari e il film d’animazione “Raya and the Last Dragon” che per questa settimana guadagna 1.995.000 dollari.

Il quintetto basso del Box Office Usa

Nella parte bassa della classifica USA, i due titani “Godzilla Vs Kong” e l’anime giapponese “Demon Slayer” si spartiscono il sesto ed il settimo posto. Il primo con un guadagno di 852.000 dollari mentre il secondo con 850.000 dollari. Ottavo posto occupato da “Dream Horse”, commedia drammatica sportiva, diretta da Euros Lyn che dopo la seconda settimana di proiezione, incassa 652.000 dollari.

In caduta il film con Angelina Jolie “Those Who Wish Me Dad” che dopo aver occupato le parti alte della classifica si posiziona al nono posto con una media negativa del 70.3% guadagna solo 545.000 dollari questo fine settimana.Il film tratto dal famoso videogame “Mortal Kombat” chiude la classifica del weekend americano nei cinema, con un incasso di 260.000 dollari.

Francesca Reale

31/05/2021