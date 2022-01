(Box office Italia: week end 6 – 9 gennaio 2022) Al quarto week end dalla data di uscita “Spider-Man: No Way Home” resiste in prima posizione. Invariate anche la seconda e terza posizione occupate da “Belli ciao” e “Me contro te – Persi nel tempo”.

Box office Italia: prime quattro posizioni invariate

Solo due new entry nella seconda top ten del 2022. Domina ancora al box office Italia “Spider-Man: No Way Home” che al quarto week end di programmazione registra un incasso di 922.743 euro raccolti in 365 sale con una media di 2.528 euro e la cifra complessiva di ben 21.952.206 euro.

“Belli ciao”, interpretato dal duo comico composto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in seconda posizione, aggiunge altri 757.806 euro al precedente bottino per arrivare a 2.265.625 euro totali, raccolti in 430 schermi, con una media per schermo di 1.762 euro.

Terza posizione e secondo week end per “Me contro te – Persi nel tempo” presente in ben 580 schermi che hanno fruttato alla pellicola amata dai più piccoli 720.694 euro e una media di 1.243 euro per arrivare al totale di 2.247.702 euro.

Resiste al quarto posto “Matrix Resurrections” che racimola altri 585.774 euro durante il fine settimana raggiungendo così i 1.850.867 euro complessivi, mentre “King’s Man – Le origini”, uscito in 368 sale mercoledì 5 gennaio, ha aperto con 456.952 euro (557.899 euro complessivi) e una media per schermo di 1.242 euro.

La top ten completa

Spider-Man: NoWay Home: 922.743 euro (incasso week end) – 21.952.206 euro (incasso totale) – 119.326 spettatori – 365 schermi/2.528 euro media – Settimane: 4 Belli ciao: 757.806 euro (incasso week end) – 2.265.625 euro (incasso totale) – 106.021 spettatori – 430 schermi/1.762 euro media – Settimane: 2 Me contro te – Persi nel tempo: 720.694 euro (incasso week end) – 2.247.702 euro (incasso totale) – 106.090 spettatori – 580 schermi/1.243 euro media – Settimane: 2 Matrix Resurrections: 585.774 euro (incasso week end) – 1.850.867 euro (incasso totale) – 76.084 spettatori –500 schermi/1.172 euro media – Settimane: 2 King’s Man – Le origini: 456.952 euro (incasso week end) – 557.899 euro (incasso totale) – 63.907 spettatori – 368 schermi/1.242 euro media – Settimane: 1 House of Gucci: 364.451 euro (incasso week end) – 4.668.353 euro (incasso totale) – 48.610 spettatori – 349 schermi/1.044 euro media – Settimane: 4 Sing 2: 239.931 euro (incasso week end) – 1.939.842 euro (incasso totale) – 34.984 spettatori – 378 schermi/635 euro media – Settimane: 3 Diabolik: 181.593 euro (incasso week end) – 2.550.418 euro (incasso totale) – 25.424 spettatori – 297 schermi/611 euro media – Settimane: 4 Un eroe: 157.807 euro (incasso week end) – 214.351 euro (incasso totale) – 24.032 spettatori – 117 schermi/1.349 euro media – Settimane: 1 La befana vien di notte 2 – Le origini: 148.999 euro (incasso week end) – 456.074 euro (incasso totale) – 22.267 spettatori – 424 schermi/351 euro media – Settimane: 2

Roberta Rosella

10/01/2022