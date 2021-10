Box office Italia: “No Time To Die” senza rivali

(Box office Italia: incassi 30 settembre – 3 ottobre 2021) Grande esordio pe “No Time To Die” che registra la migliore apertura del 2021. Segue al secondo posto “Dune”, mentre “Space Jam: New Legends” ottiene la medaglia di bronzo.

Al box office Italia “No Time To Die” miglior apertura del 2021

Grande trionfo al box office Italia per “No Time To Die”. Il film con protagonista James Bond, per l’ultima volta interpretato da Daniel Craig, ha guadagnato 2.570.173 euro, registrando una media di 5.020 euro nei 512 schermi di proiezione e 339.990 biglietti staccati da giovedì a domenica. Il film ha dunque avuto la meglio su “Dune” che aveva esordito con 2.136.057 euro e che in questa classifica perde una posizione ed è secondo con 1.261.698 euro, per arrivare alla cifra totale di 5.674.285 euro. La pellicola di Denis Villeneuve, proiettata in 392 sale ha ottenuto una media per sala di quasi 2.000 euro.

Sull’ultimo gradino del podio si piazza “Space Jam: New Legends” con un incasso pari a 1.007.063 euro per un totale di 2.207.663 euro, ottenuti dopo due week end di programmazione nelle sale.

Seconda settimana anche per la quarta e quinta posizione, occupate dispettivamente da “Tre piani” di Nanni Moretti, che porta a casa 643.162 euro da giovedì a domenica per un totale di 1.281.481 euro; e l’horror “Escape Room 2“ che somma altri 208.262 euro al precedente bottino per raggiungere i 434.609 euro totali. Da notare l’ascesa del film che è passato dall’ottavo al quinto posto.

Due new entry per la seconda cinquina

Rimane stabile al sesto posto “Paw Patrol – Il film” che ottiene altri 195.716 euro per raggiungere i 510.849 euro complessivi, mentre perde due posizioni ed è settimo con 163.131 euro e 1.184.771 euro complessivi “Qui rido io” di Mario Martone.

Scende di un gradino “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” che in ottava posizione realizza 143.241 euro da giovedì a domenica per raggiungere i 3.016.550 euro, lasciando dietro di sé i due esordienti della seconda cinquina: “Respect”, nono con 141.146 euro, e “Josee, la tigre e i pesci”, decimo con 124.904.

Roberta Rosella

04/10/2021

Roberta Rosella

Dati dal 30 al 3 ottobre secondo l’agenzia Cinetel