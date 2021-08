Box Office Italia: “Jungle Cruise” si aggiudica il primo posto

(Box Office Italia incassi dal 26 luglio al 1 agosto 2021) “Jungle Cruise” approda in Italia e si posiziona subito al primo posto. Seguono “Old” al secondo e “Black Widow” al terzo.

Box Office Italia: “Jungle Cruise” conquista la vetta della classifica

Il nuovo film Disney ispirato ad una delle attrazioni del parco a tema “Jungle Cruise” si posiziona al primo posto nella sua versione cinematografica. I protagonisti Dwayne Johnson e Emily Blunt arrivano in Italia e guadagnano 811.296 euro con un numero di presenze pari a 16.024 persone. Scende al secondo posto il film horror thriller “Old” che per questa settimana incassa 547.426 euro mentre al terzo ancora l’eroina della Marvel “Black Widow”. La pellicola dopo aver dominato la classifica italiana guadagna in questo fine luglio 316.886 euro con un pubblico pari a 48.425 persone.

Continua la proiezione in versione rimasterizzata della trilogia del “Signore degli Anelli” con il suo secondo capitolo “Le due Torri”. Il film si posiziona al quarto posto grazie ad un incasso pari a 311.574 euro ed è stato visto da 48.425 persone. Chiude il quintetto alto della classifica il film d’animazione “I Croods 2”. La famiglia preistorica della Universal ha incassato 293.374 con un pubblico pari a 45.814 persone.

“Il Signore degli Anelli” rimane ancora un gran successo cinematografico

La parte bassa del Box Office Italia si apre con il film spagnolo “Possession – L’appartamento del diavolo”, diretto da Albert Pintó e Phil Grabsky e con protagonisti Begoña Vargas e Iván Marcos. L’horror si posiziona al sesto posto ed è stato visto da 20.560 con un guadagno pari a 145.623 euro. Settimo e ottavo posto occupato dagli altri capitoli della trilogia fantasy de il “Signore degli Anelli” del regista Peter Jackson nella loro nuova versione rimasterizzata in 4k. “Il Ritorno del Re”, al settimo guadagna 132.194 euro grazie ad un pubblico pari a 20.228, mentre il primo capitolo “La Compagnia dell’Anello”, all’ottavo, porta a casa 100.728 euro grazie a 15.522 persone.

Il nono posto è occupato dal film di Everardo Gout “The Forever Purge” che nell’ultima settimana di luglio guadagna 61.166euro con un numero di spettatori pari a 9.173. Decimo posto invece a “The Father” la pellicola, vista da 6.852 persone, resiste nella classifica italiana dopo mesi di distribuzione e guadagna 38.554 euro, portando l’incasso generale a 1.117.120 euro.