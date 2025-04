Blade: il futuro incerto del film Marvel e le rivelazioni della costumista Ruth E. Carter

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga di Blade, uno dei progetti più attesi dell’universo Marvel, sembra trovarsi in una fase di stallo. Secondo le ultime notizie, il film con Mahershala Ali è stato messo in pausa e la sua realizzazione potrebbe avvenire solo dopo la conclusione della Saga del Multiverso. Questo sviluppo ha suscitato preoccupazioni tra i fan, che attendono con ansia di vedere il ritorno del celebre cacciatore di vampiri sul grande schermo.

La pausa di Blade e il contesto della Saga del Multiverso

Recentemente, è emerso che Blade non troverà spazio nei prossimi capitoli della Marvel, tutti focalizzati sulla complessa narrazione del Multiverso. Questa decisione ha portato a una sospensione ufficiale del progetto, che ha già subito ritardi significativi. La Marvel, nota per la sua pianificazione meticolosa, ha deciso di concentrare le sue risorse su altre produzioni, lasciando Blade in una sorta di limbo.

La Saga del Multiverso, che ha preso piede con film come “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” e la serie “Loki“, ha catturato l’attenzione del pubblico, ma ha anche complicato la programmazione di altri progetti. La scelta di posticipare Blade potrebbe essere vista come una strategia per garantire che il film venga realizzato con la giusta attenzione e qualità, piuttosto che affrettare la produzione in un periodo già affollato di uscite.

Ruth E. Carter e le rivelazioni sulla trama di Blade

Ruth E. Carter, la costumista vincitrice di un Oscar, ha recentemente condiviso dettagli interessanti sulla trama di Blade durante un’intervista al “John Campea Show“. Carter, che ha già collaborato con la Marvel per il film “Black Panther“, ha confermato che la storia di Blade era inizialmente ambientata negli anni ’20. Questo elemento temporale avrebbe conferito al film un’atmosfera unica, differente rispetto ad altre produzioni del genere.

Tuttavia, la produzione è stata interrotta a causa degli scioperi che hanno colpito Hollywood nel 2023. Questi eventi hanno costretto il team creativo a rivedere la sceneggiatura, riportando la storia ai giorni nostri. Carter ha descritto il suo lavoro di preparazione per il film, sottolineando l’importanza della ricerca per creare costumi autentici e coerenti con il tema vampirico della pellicola. La costumista ha dichiarato: “Mi trovavo in un limbo, dopo aver fatto molte ricerche per questo film in costume su un vampiro, perché Blade è una storia di vampiri”.

I legami con altri progetti e le aspettative future

La situazione di Blade non è isolata, poiché altri progetti della Marvel stanno affrontando sfide simili. La pausa del film ha sollevato interrogativi su come la Marvel intenda gestire i suoi futuri adattamenti e le interconnessioni tra le varie storie. Delroy Lindo, un attore noto per il suo talento, ha recentemente parlato di Blade, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sul progetto.

La Marvel ha dimostrato di avere una visione a lungo termine, e i fan possono sperare che, una volta superati gli ostacoli attuali, Blade possa finalmente vedere la luce. Con la crescente popolarità dei film sui supereroi e l’interesse per le storie di vampiri, le aspettative per questo progetto rimangono elevate. La combinazione di un cast talentuoso e una trama intrigante potrebbe portare a un risultato memorabile, una volta che la produzione riprenderà il suo corso.

