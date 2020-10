Benedict Cumberbatch nel cast di “Spider-Man 3”

E’ stata confermata la presenza di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, in “Spider-Man 3”.

Cumberbatch avrà un ruolo davvero cruciale nel terzo capitolo, dedicato alle avventure dell’Uomo Ragno, interpretato da Tom Holland, in arrivo al cinema nel 2021.

Benedict Cumberbatch nel ruolo di mentore

In “Spider-Man 3”, il mitico Doctor Strange sarà per il Peter Parker di Tom Holland una sorta di mentore, proprio come lo erano stati il Tony Stark di Robert Downey Jr. e il Nick Fury di Samuel L. Jackson rispettivamente in “Spider-Man: Homecoming”e in “Spider-Man: Far from Home”.

Oltre il ritorno del Doctor Strange è previsto anche il ritorno di Jamie Fox nei panni di Electro, da quanto affermato dall’ Hollywood Reporter, che porterà un gran successo alla saga.

Benedict Cumberbatch, svolgendo il ruolo di mentore porterà anche avanti la tradizione di abbinare una figura paterna al Peter Parker di Tom Holland.

Come afferma l’ Hollywood Reporter , Cumberbatch dovrà iniziare le riprese interpretando il ruolo del Doctor Strange sia nel terzo capitolo della saga di “Spider-Man” sia in” The Multiverse of Madness”.

Il Doctor Strange esplorerà realtà completamente diverse, e secondo alcuni è proprio questo che incuriosirà gli spettatori.

Le riprese di “Spider-Man 3” saranno girate ad Atlanta in Ottobre, mentre quelle di “The Multiverse of Madness” inizieranno ad essere girate questo mese, a Londra.

L’uscita di “Spider-Man 3” è molto attesa da tutti gli appassionati della saga, in quanto incuriositi nel vedere Tom Holland duettare con lo strepitoso attore inglese.

In realtà i due hanno già condiviso “Avengers: Infinity War”, sempre nei ruoli di Spider-Man e del Doctor Strange, ma qui sarà un’altra storia.

Per ora non c’e stata ancora nessun commento da parte della Sony e della Marvel Studios, che sperano, data la pandemia Covid-19, ancora in un’uscita in sala di “Spider-Man 3” il 17 Dicembre del 2021.

Erika Zagari

9/10/2020