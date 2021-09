Bel-Air: annunciato il cast completo del reboot

“Bel-Air” il reboot verrà trasmesso sulla piattaforma Peacock. Intanto il nome del protagonista è Jabari Banks che interpreteràil nuovo Will.

Bel-Air: il cast e la produzione della serie reboot

Peacock ha appena annunciato il cast di “Bel-Air” iò reboot de “Il Principe di Bel-Air”,la sitcom di successo degli anni ’90 della NBC. Jabari Banks interpreterà il ruolo di Will, creato da Will Smith.

Ispirata a un trailer dello scrittore/regista Morgan Cooper, diventato virale alla sua uscita lo scorso anno, la serie esamina la premessa centrale della sitcom degli anni ’90 attraverso una lente drammatica, scandagliando i conflitti personali e socio-economici insiti nella storia. Il cast annunciato include Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones e Simone Joy Jones.

Con l’inizio della produzione a Los Angeles e Philadelphia, la serie ha anche confermato gran parte del personale dietro le quinte. Cooper è il produttore esecutivo, insieme agli showrunner TJ Brady e Rasheed Newson . Smith è anche produttore esecutivo, insieme ai creatori della serie originale Andy e Susan Borowitz , nonché ai produttori della serie originale Quincy Jones e Benny Medina . Altri produttori esecutivi includono Terence Carter , James Lassiter , Miguel Melendez e Malcolm Spellman.

I ruoli dei nuovi interpreti del “Principe di Bel-Air”

Holmes e Freeman interpreteranno rispettivamente la zia e lo zio benestanti di Will, Philip e Vivian Banks. I loro ruoli ricoperti in passato da James Avery e Janet Hubert nella sitcom. Sholotan, Jones e Akbar interpreteranno i loro figli, Carlton, Hilary e Ashley, ruoli creati da Alfonso Ribiero , Karyn Parsons e Tatyana Ali . A completare la famiglia Banks, Akingbola interpreterà il maggiordomo di famiglia, Geoffrey, creato da Joseph Marcell. Jones interpreterà l’amico e confidente di Will, Jazz, originariamente interpretato dal collaboratore di lunga data di Smith DJ Jazzy Jeff . Joy Jones interpreterà l’interesse amoroso di Will, Lisa, interpretata in modo memorabile da Nia Long nella serie originale..

La sinossi della serie

Ambientato nell’America dei nostri giorni, “Il Principe di Bel-Air” è il reboot della sitcom degli anni ’90 “The Fresh Prince of Bel-Air” che si appoggia alla premessa originale: il complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia fino alle strade di Bel-Air. Con una visione reinventata, La serie si tufferà più a fondo nei conflitti intrinseci, nelle emozioni e nei pregiudizi che era impossibile esplorare completamente in un formato sitcom di 30 minuti, pur continuando a offrire spavalderia e cenni allo spettacolo originale.

La serie sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Peacock e dovrebbe arrivare nel 2022.

Francesca Reale

15/09/2021