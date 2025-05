Beautiful torna in Italia: Napoli e Capri protagoniste delle nuove storyline della soap opera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera statunitense “Beautiful” si prepara a tornare in Italia per girare nuove scene. Dal 28 al 31 maggio 2025, il produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell sarà a Napoli e Capri con un gruppo di attori per sviluppare alcune delle trame future della serie. Questo evento segna un altro capitolo della lunga storia di “Beautiful” nel nostro Paese, dove la serie ha sempre riscosso un grande successo.

Gli attori coinvolti nella trasferta

Il cast che parteciperà a questa trasferta è composto da nomi noti del panorama di “Beautiful”. Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke Logan, sarà presente insieme a John McCook, noto per il suo ruolo di Eric Forrester, e Thorsten Kaye, che ha preso il posto di Ronn Moss nel ruolo di Ridge Forrester. A completare il gruppo ci sarà Jack Wagner, che riprenderà il suo personaggio di Nick Marone, fratellastro di Ridge e uno dei grandi amori di Brooke. La sua presenza segna un ritorno significativo, poiché Wagner non appariva nella serie da tredici anni, fatta eccezione per una breve apparizione nel 2022.

La scelta di Napoli e Capri come location non è casuale. Queste due località sono famose per la loro bellezza paesaggistica e storica, che si presta perfettamente a creare atmosfere suggestive per le nuove trame della soap. I fan italiani avranno anche l’opportunità di incontrare i loro beniamini in un evento speciale che si terrà il 31 maggio presso il Maschio Angioino, dalle ore 14 alle ore 17.

La storia di Beautiful in Italia

“Beautiful” ha una lunga storia di trasferte in Italia, e quella di Napoli e Capri rappresenta la sesta visita del cast nel nostro Paese. Le precedenti tappe includono il Lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, Puglia nel 2012 e Roma nel 2023. Ogni visita ha portato con sé un mix di emozioni e attesa tra i fan, che hanno sempre accolto con entusiasmo i membri del cast.

Le nuove scene girate in Campania saranno trasmesse su Canale 5 nel 2026, mentre la messa in onda negli Stati Uniti è prevista per luglio 2025. Questo tempismo permette ai fan di seguire le avventure dei loro personaggi preferiti in un contesto italiano, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Un successo globale

“Beautiful”, conosciuta a livello internazionale con il titolo originale “The Bold and The Beautiful”, è distribuita in oltre 100 paesi e ha girato episodi in diverse località iconiche, tra cui Abu Dhabi, Dubai, Australia, Danimarca, Francia, Messico, Principato di Monaco e Paesi Bassi. La serie ha anche organizzato incontri e tour con i fan in Sud Africa, Bulgaria, Islanda, Finlandia, Belgio, Canada e Grecia, dimostrando la sua popolarità e il suo impatto culturale a livello mondiale.

La presenza di “Beautiful” in Italia non è solo un evento per i fan, ma rappresenta anche un’opportunità per valorizzare le bellezze del nostro Paese attraverso il linguaggio della televisione. Con la nuova trasferta, la soap opera continua a scrivere la sua storia, intrecciando le vite dei suoi personaggi con i luoghi e le culture che visita.

