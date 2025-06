Beautiful sbarca in Italia: Napoli diventa il set della celebre soap opera americana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le riprese di Beautiful hanno fatto il loro ingresso in Italia, trasformando Napoli in un palcoscenico straordinario. Per la prima volta nella storia della soap opera, la produzione ha scelto la città partenopea come sfondo per le avventure di Ridge, Brooke, Eric e degli altri personaggi iconici. Questo evento ha suscitato grande entusiasmo tra i fan italiani, che potranno vedere i loro beniamini interagire con i suggestivi paesaggi locali. Ma non è solo la bellezza dei luoghi a richiamare l’attenzione degli attori americani; anche i talenti italiani, come Pierfrancesco Favino, sono stati menzionati in questo contesto.

Pierfrancesco Favino: un sogno per Beautiful

Katherine Kelly Lang, l’attrice che da 38 anni interpreta Brooke Logan, ha colto l’occasione per esprimere il suo affetto per l’Italia durante un evento a Napoli. In un’intervista, Lang ha rivelato un desiderio che ha fatto sognare i fan: “Mi piacerebbe vedere Luca Calvani di nuovo nella soap, ha già lavorato con noi. Ma se potessi sognare, sceglierei Pierfrancesco Favino. L’ho visto recitare in diversi film, è un attore straordinario.” Queste parole non solo evidenziano l’ammirazione di Lang per Favino, ma anche la sua volontà di unire due mondi, quello del cinema italiano e quello della soap opera americana.

L’idea di vedere un attore di fama internazionale come Pierfrancesco Favino entrare nel cast di Beautiful rappresenta un affascinante incrocio tra culture e stili. La popolarità di Favino, che ha conquistato il pubblico anche oltre oceano, è un chiaro segnale di quanto il suo talento sia apprezzato. La proposta di Lang potrebbe non essere solo un sogno, ma un’opportunità concreta per Favino di esplorare nuovi orizzonti professionali. Resta da vedere se l’attore romano accoglierà questa sfida e se il suo nome sarà ufficialmente associato alla soap.

Glamour italiano: Valeria Marini e altre guest star

Le puntate di Beautiful girate a Napoli non saranno solo caratterizzate dai paesaggi mozzafiato, ma anche da un tocco di glamour italiano. La produzione ha deciso di includere alcune guest star di spicco del panorama spettacolare italiano. Tra queste, spicca Valeria Marini, la celebre showgirl, che ha confermato la sua partecipazione direttamente dal set, condividendo selfie e storie sui social. Valeria interpreterà una “diva italiana”, un ruolo che le calza a pennello, mentre si muove tra le bellezze di Capri. La sua presenza è stata anticipata dai media e poi ufficializzata con entusiasmo dalla stessa Marini.

In aggiunta a Valeria Marini, il pubblico potrà vedere altri volti noti. Ginevra Lamborghini, già apparsa nella soap nel 2023, tornerà per un’altra breve apparizione. Anche Luca Calvani, che i fan ricorderanno per un cameo nel 2012, avrà un nuovo ruolo misterioso. Non mancheranno nemmeno l’attrice Antonella Salvucci e la stilista Luisa Beccaria, che interpreterà sé stessa in una sfilata ambientata a Capri. Queste partecipazioni arricchiranno ulteriormente la trama, creando un mix affascinante di cultura e intrattenimento.

La programmazione delle puntate italiane di Beautiful

Per gli appassionati che non vedono l’ora di assistere a questo straordinario incontro tra Hollywood e Italia, c’è da attendere un po’. Le puntate girate a Napoli e nei suoi dintorni andranno in onda su Canale 5 non prima del 2026, secondo le anticipazioni ufficiali. Sebbene l’attesa possa sembrare lunga, il risultato promette di essere un evento televisivo senza precedenti. Questo progetto rappresenta un vero e proprio scambio culturale, in cui il pubblico italiano potrà riconoscere luoghi familiari e volti noti accanto ai personaggi amati di Los Angeles.

L’anticipazione per queste puntate è alta, poiché i fan di Beautiful potranno dire di aver vissuto un’esperienza unica, in cui la soap opera americana si fonde con il calore e la bellezza dell’Italia. La combinazione di storie avvincenti e scenari pittoreschi renderà questo evento un momento memorabile per tutti gli spettatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!