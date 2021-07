Batwoman: la terza stagione lancia Victoria Cartagena di “Gotham”

Nella terza stagione di “Batwoman” ci sarà anche Renee Montoya. Secondo quanto rilasciato da Deadline, sarà interpretata da Victoria Cartagena. La serie CW tornerà ad ottobre.

Victoria Cartagena è Renee Montoya in “Batwoman”

Victoria Cartagena è stata scelta per il ruolo di Renee Montoya nella prossima terza stagione di “Batwoman” di The CW. Questa è la seconda volta che Cartagena interpreta Renee Montoya dopo essere apparsa come personaggio nella prima stagione della serie FOX “Gotham”.

Secondo quanto riferito da Deadline, Montoya di “Batwoman” è un ex agente di polizia di Gotham City che ha lasciato la polizia a causa della corruzione del GCPD. Gestisce la “divisione freaks” che non ha visto molta azione fino ad ora. La Montoya è ancora la protagonista che i fan conoscono e amano dai fumetti: giusta, pragmatica, LGBTQ+ e determinata ad aiutare a ripulire le strade di Gotham con ogni mezzo necessario.

Il precedente ritratto di Renee Montoya da parte di Cartagena era limitato alla prima stagione di “Gotham”, dopo la prima nel pilot come ruolo ricorrente. Sebbene le due serie non siano collegate, è emozionante vedere Cartagena tornare come personaggio preferito dai fan nell’universo DC Comics

Curiosità sul casting della prossima stagione

Quando è stata lanciata per la prima volta come Montoya a “Gotham”, Victoria Cartagena non sapeva che il personaggio fosse lesbica fino alla prima cena del cast. Quando hanno iniziato a circolare voci sul casting secondo cui “Batwoman” avrebbe aggiunto Renee Montoya al cast, The Illuminerdi ha fatto trapelare che per il casting della nuova stagione stavano cercando “ attori che si identificano come LGBTQ+” per il ruolo.

Il personaggio è nato per la prima volta in “Batman: The Animated Series”, prima di diventare un punto fermo nei fumetti, nei videogiochi e nei media associati. Mentre Renee Montoya ha avuto diverse relazioni degne di nota con le donne all’interno dell’universo DC, la sua relazione più nota è stata il suo matrimonio con Kate Kane. Questa è l’ultima apparizione dal vivo del personaggio da quando Rosie Perez ha interpretato il poliziotto in “Birds of Prey”.

Oltre a Cartagena, “Batwoman” vede Javicia Leslie nei panni della Batwoman appena coniata, Rachel Skarsten nei panni di Beth Kane, Meagan Tandy nei panni di Sophie Moore, Nicole Kang nei panni di Mary Hamilton e Camrus Johnson nei panni di Batwing.

La terza stagione sarà presentata in anteprima su The CW il 13 ottobre.

Francesca Reale

21/07/2021