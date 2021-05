Batman: Caped Crusader, tre grandi produttori per la nuova serie animata

La Warner Bros. sta investendo su progetti importanti attraverso nomi importanti. J.J Abrams, Matt Reeves e Bruce Tim sono tra questi ed infatti produrranno la prossima serie animata “Batman: Caped Crusader” che verrà trasmessa su HBO Max.

Batman: Caped Crusader, riporta la mitologia dell’uomopipistrello

HBO Max e Cartoon Network hanno annunciato che “Batman: Caped Crusader” è la nuova serie animata che reinventa la mitologia di Batman. Questo nuovo progetto sarà prodotto da un trio estremamente importante: J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm, che allo stesso tempo hanno sviluppato “Batman: The Animated Series”.

La prima immagine di “Batman: Caped Crusader” ricorda sicuramente “Batman: The Animated Series”, in cui viene mostrato un Batman minaccioso che incombe su Gotham City. Tom Ascheim, presidente di Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, afferma: “Batman: Caped Crusader intratterrà allo stesso modo i nuovi fan e quelli più accaniti. Con un team creativo così impressionante, sappiamo di avere un altro futuro classico di Batman in preparazione”.

Anche i tre produttori esecutivi Abrams, Reeves e Timm hanno parlato a proposito della nuova serie: “Siamo entusiasti di lavorare insieme per riportare in vita questo personaggio, per raccontare nuove avvincenti storie a Gotham City. La serie sarà elettrizzante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre si immergerà più a fondo nella psicologia di questi personaggi iconici. Non vediamo l’ora di condividere questo nuovo mondo “.

Una serie animata entusiasmante

Sebbene non si sappia ancora molto sulla serie, sembra certamente che HBO Max e Cartoon Network abbiano ne ripongono molta fiducia. Portare Bruce Timm in questo progetto è estremamente eccitante per i fan di “Batman: The Animated Series”, mentre l’inclusione di J.J Abrams, e in particolare Matt Reeves, che ha terminato le riprese di “The Batman” e ha due sequel pianificati e una serie prequel spin-off in fase di sviluppo, dimostra che La Warner Bros. sta portando pezzi grossi per questo nuovo spettacolo.

La serie oltre ad avere alle spalle la Warner Bros.Animation, troverà il supporto anche da parte di Bad Robot Productions e 6th & Idaho. Quest’ultima ha recentemente prodotto la serie Netflix con Hilary Swank, “Away”, così come “Tales from the Loop” di Amazon Prime Video.

Il nuovo show animato non ha ancora una data di uscita, ma questo sarà probabilmente uno dei progetti animati più entusiasmanti a cui prestare attenzione su HBO Max.

Francesca Reale

20/05/2021