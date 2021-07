Batgirl: Zoey Deutch, Isabela Merced e altri nel nuovo film DC

Per “Batgirl” un quartetto di nomi è emerso mentre Warner Bros. e DC iniziano a testare le attrici per il ruolo principale.

Batgirl: la lista delle attrici pronte a ricoprire il ruolo

La Warner Bros. si sta attualmente preparando per lanciare il film “Batgirl”. Secondo quanto riferito, ci sono alcune attrici che sono pronte a prendere il ruolo. Per la Warner, il film è ora una priorità assoluta mentre guardano a un futuro più connesso della loro lista DC.

Secondo Deadline, alcune delle attrici che dovrebbero testare per il ruolo di Batgirl includono Isabela Merced (Transformers: The Last Knight), Zoey Deutch (Set It Up) e Leslie Grace (In the Heights). Anche il nome di Haley Lu Richardson è apparso nel mix, ma alcuni rumors dicono che potrebbe essersi già ritirata.

Chiaramente la Warner Bros. non sta cercando solo un tipo di attrice per ricoprire il ruolo di “Batgirl” e la diversità di questa lista molto breve è incoraggiante.

I retroscena sul progetto

Quando WB ha avviato “Batgirl” per la prima volta, Joss Whedon era impegnato a scrivere e dirigere, ma dopo un anno sul progetto si è ritirato dicendo che non riusciva a trovare un’idea abbastanza buona. Successivamente, la sceneggiatrice di “Birds of Prey” Christina Hodson è entrata a far parte del gruppo, e recentemente è stato annunciato che i registi di “Bad Boys for Life” Adil El Arbi e Bilall Fallah dirigeranno il film.

“Batgirl” è il primo grande film DC che dovrebbe debuttare esclusivamente su HBO Max, saltando del tutto i cinema, ma ciò non significa che l’attrice che interpreta Batgirl non si presenterà altrove. Un esempio può essere Il prossimo film di “The Flash” di Ezra Miller.

Non c’è alcuna garanzia che l’ultima attrice di “Batgirl” sarà uno dei nomi sopra menzionati, come accade con questo tipo di storie “di prova”, ma è eccitante sapere che il processo di casting è in corso e tutte e quattro queste donne hanno le giuste doti per far parte dell’universo DC

Francesca Reale

20/07/2021