La Bambola Assassina (2019)

Titolo originale : Child's Play

Regia: Lars Klevberg

Cast: Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, Ty Consiglio, Beatrice Kitsos, Nicole Anthony, Kenneth Tynan, Amber Taylor

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2019

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 19 giugno 2019

La Bambola Assassina: il ritorno di Chucky

Era solo questione di tempo prima che tra i grandi cult del cinema Horror anni’ 80 coinvolti nelle grandi operazioni di reboot venisse rielaborato per il pubblico moderno anche il classico “La Bambola assassina”, ed ecco quindi tornare, dopo il successo di pubblico e critica dell’ “Halloween” di David Gordon Green nel 2018, anche Chucky, il temibile pupazzo killer. In realtà la famosa serie slasher negli anni aveva generato ben sette sequel con risultati decisamente insoddisfacenti, ma questo film sarà per il franchise un vero e proprio riavvio; non a caso il titolo della pellicola è lo stesso di quella diretta da Tom Holland nel 1988.

Nel film originale, un serial killer in fuga dalla polizia e tradito dal suo migliore amico praticando un rito vodoo su una bambola imprigiona la sua anima al suo interno. In questa reinterpretazione contemporanea invece, a detta del regista, Chucky sarà un robot senza controllo.

La Bambola Assassina: il cast

A dirigere l’operazione troviamo il giovane Lars Klevberg, regista norvegese al suo secondo lungometraggio.

Aubrey Plaza interpreta il ruolo della madre che regala al figlio la terribile bambola che, nella versione originale, è doppiata da un mostro sacro del cinema e del doppiaggio, Mark Hamill (Oltre ad essere Luke Skywalker, l’attore ha infatti donato la sua voce anche al Joker dei cartoni animati di Batman, da molti considerato come la versione migliore possibile del pagliaccio di Gotham). Ad interpretare il bambino che riceve in dono la bambola troviamo Gabriel Bateman, che aveva già interpretato un horror nel film del 2016 “Lights Out”.

Prodotto da Seth Grahame-Smith and David Katzenberg (Già finanziatori di IT, grande successo con un secondo capitolo pronto ad uscire) per la MGM, il film verrà distribuito in Italia dalla Midnight Factory, la divisione horror-oriented della Koch Media.