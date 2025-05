Ayda Aksel: La carriera e la vita privata della protagonista di The Family

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ayda Aksel è un’attrice turca che ha conquistato il pubblico con il suo ruolo di Nedret nella soap opera “The Family”. Con una carriera che abbraccia diversi decenni, Aksel ha dimostrato il suo talento sia nel cinema che nel teatro. Questo articolo esplora la sua vita, la carriera e le curiosità che la circondano, offrendo uno sguardo approfondito su una figura di spicco nel panorama televisivo turco.

Età, origini e passioni di Ayda Aksel

Ayda Aksel è nata il 31 ottobre 1962 a Istanbul, in Turchia, e attualmente ha 62 anni. Cresciuta in una famiglia che ha sempre apprezzato l’arte, ha iniziato a coltivare le sue passioni fin da giovane, dedicandosi a discipline come il balletto e il violoncello durante gli anni delle scuole elementari. La sua formazione artistica è proseguita presso il Dipartimento Teatrale dell’Università Mimar Sinan, dove ha affinato le sue abilità recitative.

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto attraverso il doppiaggio di spot pubblicitari, che le ha permesso di acquisire esperienza e visibilità. Successivamente, ha lavorato per quindici anni come membro dello staff della direzione generale dei teatri statali, un’esperienza che ha contribuito a formare la sua carriera artistica.

La carriera di Ayda Aksel

Il debutto cinematografico di Ayda Aksel risale al 1997, quando ha recitato nel film “Bir Erkegin Anatomisi”. Da quel momento, la sua carriera è decollata, portandola a partecipare a numerose produzioni cinematografiche, tra cui “Cumhuriyet”, “Halk Dusmani”, “Kars Oykuleri”, “Behzat C. Seni Kalbime Gomdum”, “Ask Kirmizi”, “Hayat Opucugu” e “Mucize 2: Ask”.

In ambito televisivo, ha esordito nel 1983 con la serie “Uc Istanbul”. Da allora, ha recitato in diverse serie di successo, tra cui “Yaprak Dokumu”, “Kurtulus”, “Cekirdek Aile”, “Esir Kalpler”, “Gonulcelen”, “Zengin Kız Fakir Oglan”, “Poyraz Karayel”, “Dudullu Postasi” e “Baba”. Tuttavia, i ruoli che le hanno conferito notorietà internazionale sono stati quelli in “Hercai – Amore e Vendetta”, “La Rosa della Vendetta” e “The Family”, dove interpreta Nedret, la zia di Aslan.

Oltre alla recitazione, Ayda Aksel ha avuto una carriera significativa anche nel teatro, ricevendo numerosi riconoscimenti per le sue performance. Tra i premi più importanti, nel 1999 ha vinto il titolo di Migliore Attrice all’Ankara Film Festival per il film “Kaciklik Diplomasi”. Altri riconoscimenti includono il Premio Ismet Kuntay nel 2004 e vari premi Sadri Alisik nel 2003 e nel 2011. Nel 2003 e nel 2007 ha ricevuto due Premi Teatrali Afife, rispettivamente per il suo lavoro in “Olumune Suclu” e “Omuzumdaki Melek”. Nel 2007, ha anche ottenuto il premio dell’Università Tecnica di Istanbul come Attrice di maggior successo.

Vita privata e presenza su Instagram di Ayda Aksel

La vita privata di Ayda Aksel è stata segnata da due matrimoni. Nel 1984, ha sposato Haluk Semi Yungul, un ingegnere civile, con cui ha avuto una figlia, Leyla. Tuttavia, la coppia ha divorziato nel 1993. Nel 1995, Aksel si è risposata con Atilla Akincioglu, un elettricista, e da lui ha avuto un figlio, Efe. Purtroppo, Akincioglu è venuto a mancare nel 2010, lasciando Aksel vedova.

Ayda Aksel è attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale è @aydaaksel e conta circa 266.000 follower. Attraverso i suoi post, i fan possono scoprire aspetti della sua vita quotidiana, tra cui la sua affettuosa relazione con il suo cane di nome Brody, che è diventato un compagno inseparabile.

La soap opera “The Family” è trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 16.30, continuando a intrattenere e coinvolgere un vasto pubblico con le sue trame avvincenti e i personaggi ben sviluppati.

