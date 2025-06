Avvistamento di uno squalo a L’Isola dei Famosi: tensione e incredulità tra i naufraghi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Isola dei Famosi continua a riservare sorprese ai suoi concorrenti, e l’ultimo avvistamento di uno squalo ha scatenato una serie di reazioni tra i naufraghi. La tensione cresce sull’isola, dove la difficoltà nella pesca ha portato a lamentele e discussioni accese. Sabato scorso, Alham El Brinis ha espresso il suo disappunto nei confronti dei compagni di avventura, accusando alcuni di loro di non impegnarsi a sufficienza nella ricerca di cibo. Questo episodio ha messo in evidenza non solo la lotta per la sopravvivenza, ma anche la presenza di predatori marini nelle acque circostanti.

La tensione tra i naufraghi

Durante una delle ultime giornate sull’isola, Alham El Brinis ha manifestato il suo disappunto nei confronti di Paolo Vallesi e Dino Giarrusso. La modella marocchina ha sottolineato che, nonostante le lamentele per la fame, nessuno si era realmente impegnato a pescare. “Tu Dino sei andato una volta in acqua, sei stato pochi minuti e poi sei tornato indietro dicendo che non c’era nulla”, ha affermato Alham, evidenziando la frustrazione crescente tra i concorrenti. La sua critica ha messo in luce la mancanza di iniziativa da parte di alcuni membri del gruppo, che preferivano limitarsi a passeggiare lungo la riva piuttosto che immergersi in acque più profonde alla ricerca di pesci.

Pochi istanti dopo, mentre la discussione infuriava, un rumore proveniente dal mare ha catturato l’attenzione di tutti. Alham ha indicato l’acqua, esclamando: “Oddio raga guardate lì”. Dino Giarrusso ha immediatamente riconosciuto la situazione: “Quello è uno squalo, si sta mangiando una manta! Guardate che è enorme!”. Questo avvistamento ha non solo sorpreso i naufraghi, ma ha anche fornito una prova tangibile della presenza di pesci nelle acque circostanti, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni di loro.

La caccia dello squalo e le reazioni

L’episodio ha avuto un impatto immediato sui naufraghi, che hanno assistito a una scena incredibile: uno squalo che cacciava una manta. La visione di un predatore marino così vicino alla riva ha suscitato stupore e paura tra i concorrenti. Alham ha colto l’occasione per ribadire il suo punto di vista: “Questa è la prova che il pesce c’è”, lasciando intendere che la mancanza di pesce non fosse dovuta all’assenza di fauna marina, ma piuttosto alla scarsa volontà di pescare da parte di alcuni membri del gruppo.

Il tweet ufficiale dell’Isola dei Famosi ha documentato l’evento, sottolineando l’importanza di questo avvistamento. La domanda che aleggiava tra i naufraghi era chi si sarebbe offerto di pescare ora che era evidente che i pesci erano presenti. Questo episodio ha messo in luce non solo la lotta per la sopravvivenza, ma anche le dinamiche di gruppo e le responsabilità condivise tra i concorrenti.

Precedenti avvistamenti di squali

Non è la prima volta che uno squalo viene avvistato a L’Isola dei Famosi. Già nel 2022, durante la sedicesima edizione, alcuni concorrenti, tra cui Clemente Russo, Blind e Estefanía Bernal, avevano segnalato la presenza di squali nelle acque circostanti. In quell’occasione, Clemente aveva avvertito gli altri naufraghi di rimanere sulla spiaggia, descrivendo la situazione con entusiasmo e preoccupazione: “Eccolo qui è davanti a noi! Oddio ma sono due, davvero grossi. Sono tre!”.

Clemente, con la sua esperienza, aveva tentato di identificare il tipo di squalo, suggerendo che si trattasse di squali martello o tigre, noti per cacciare in branco. Tuttavia, la reazione di Lory Del Santo aveva messo in discussione la veridicità di queste affermazioni, esprimendo scetticismo sulla possibilità che squali di tale grandezza si avvicinassero così tanto alla riva.

Un altro episodio risale a un anno fa, quando Khady Gueye, mentre si trovava in acqua con Peppe Di Napoli, aveva avvistato squali e aveva iniziato a gridare. Peppe, però, non le aveva dato credito, sostenendo che si trattasse di altri pesci. Questi eventi dimostrano come la presenza di squali sia un tema ricorrente nel reality, alimentando la suspense e l’ansia tra i concorrenti, che devono affrontare non solo la fame, ma anche il rischio rappresentato dai predatori marini.

