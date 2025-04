Avengers: Doomsday: il cast del nuovo capitolo del MCU tra conferme e rumor

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le riprese di “Avengers: Doomsday” sono attualmente in corso nel Regno Unito, suscitando grande attesa tra i fan del Marvel Cinematic Universe. Mentre si attende un annuncio ufficiale da parte della Marvel, è opportuno fare il punto sulla situazione del cast, che si arricchisce di nomi noti e di nuovi volti. Questo articolo esplorerà i membri confermati del cast, i rumor e le aspettative per il prossimo crossover.

I membri confermati del cast

Fino ad oggi, la Marvel ha ufficialmente confermato diversi attori per il cast di “Avengers: Doomsday”. Tra i nomi più noti troviamo Paul Rudd, che tornerà a vestire i panni di Ant-Man, e Simu Liu, il quale riprenderà il ruolo di Shang-Chi. Tom Hiddleston, noto per la sua interpretazione di Loki, è un altro volto familiare che i fan potranno rivedere.

Lewis Pullman è stato scelto per interpretare Sentry, mentre Florence Pugh tornerà nel ruolo di Yelena. Danny Ramirez sarà Falcon e Ian McKellen, che ha già interpretato Magneto in precedenti film, si unirà al cast. Altri attori confermati includono Sebastian Stan come Bucky, Winston Duke nel ruolo di M’Baku e Chris Hemsworth come Thor.

Il cast si arricchisce ulteriormente con Kelsey Grammer nei panni di Beast, James Marsden come Cyclops, Channing Tatum nel ruolo di Gambit e Wyatt Russell come U.S. Agent. Vanessa Kirby interpreterà Sue Storm, mentre Rebecca Romijn tornerà nel ruolo di Mystique. Patrick Stewart, Alan Cumming, Letitia Wright, Tenoch Huerta Mejia, Pedro Pascal, Hannah John-Kamen, Joseph Quinn, David Harbour, Robert Downey Jr. e Ebon Moss-Bachrach sono altri nomi di spicco che si uniranno a questo atteso progetto.

I rumor sul cast e le aspettative

Oltre ai membri confermati, ci sono anche molti rumor riguardanti attori che potrebbero unirsi al cast di “Avengers: Doomsday”. Tra questi, Tom Holland è atteso nel ruolo di Spider-Man, mentre Benedict Cumberbatch potrebbe tornare come Dottor Strange. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha dichiarato che il cast è ancora incompleto, quindi è probabile che nei prossimi giorni vengano annunciati ulteriori nomi.

Alcuni rumor hanno menzionato la possibilità di rivedere Chris Evans e Hayley Atwell nei loro ruoli di Captain America e Peggy Carter, rispettivamente. Inoltre, ci sono voci che indicano il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire come Spider-Man, un’ipotesi che ha già fatto sognare i fan. Anche Ryan Reynolds e Hugh Jackman potrebbero riprendere i loro ruoli iconici di Deadpool e Wolverine, aumentando ulteriormente l’attesa per il film.

Infine, si parla di un possibile ritorno di Famke Janssen nel ruolo di Jean Grey e Halle Berry come Tempesta, suggerendo che la formazione degli X-Men potrebbe essere parte integrante della trama.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!