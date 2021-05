Attack the Block 2: John Boyega torna assieme al regista Joe Cornish

E’ ormai ufficiale che il sequel di “Attack the Block” ci sarà. Un atteso ritorno che rivedrà di nuovo assieme John Boyega e Joe Cornish.

Attack the Block: John Boyega e Joe Cornish stanno lavorando al sequel

Il tanto sperato sequel di “Attack the Block” sta diventando una realtà, poiché John Boyega ha firmato per riprendere il ruolo di Moses anche nel seguito. Joe Cornish ha scritto e diretto il film del 2011, e come Boyega sta tornando di nuovo per scrivere e dirigere “Attack the Block 2”. Il film del 2011 era una storia di fantascienza sull’invasione aliena raccontata dal punto di vista di una banda di strada di adolescenti nel sud di Londra

La notizia è stata riportata per la prima volta da Deadline, che includeva anche le parole dell’attore John Boyega: “È passato un decennio da quando “Attack The Block” è stato rilasciato e da allora molto è cambiato. Sono entusiasta di vedere questa intensa storia tornare nelle strade di Londra. Moses è rimasto uno dei miei personaggi preferiti da interpretare e riportarlo indietro è un grande onore “.

I dettagli della trama di Attack the Block 2 sono tenuti nascosti, ma non solo Cornish e Boyega tornano, il film sarà anche prodotto da Boyega attraverso la sua UpperRoom Productions Banner insieme a Nira Park e James Wilson, entrambi i quali hanno prodotto il primo film.

Dopo il successo del primo film

Dopo il successo del film Boyega si è ritrovato per ben due volte alla corte di J.J. Abrams sia per “Star Wars: The Force Awakens” che per “Star Wars: The Rise of Skywalker”

Joe Cornish, invece, ha lavorato su una serie di progetti nel frattempo, scrivendo insieme a Edgar Wright “The Adventures of Tintin“ e “Ant-Man”, e gli sono stati offerti anche alcuni concerti di regia di alto profilo, ma da allora ha diretto solo un altro film: il delizioso fantasy per famiglie del 2019 film “The Kid Who Would Be King”. Recentemente ha firmato per dirigere un adattamento del fumetto di Mark Millar “Starlight”.

Anche Joe Cornish non si è tirato indietro nel rilasciare alcune parole riguardo il sequel. Anche lui a Deadline ha dichiarato: “Sono entusiasta di annunciare ufficialmente il nostro ritorno al mondo di “Attack The Block” nel decimo anniversario dell’uscita del film. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo al fianco di John, portando al pubblico una fetta ancora più grande di azione aliena nei centri urbani ”

Francesca Reale

18/05/2021