Ascolti in calo per l’Isola dei Famosi: la sesta puntata del 2025

Nella serata di mercoledì, il reality show “L’Isola dei Famosi” ha registrato la sua sesta puntata, condotta da Veronica Gentili e Simona Ventura. Questo episodio ha mostrato un cambiamento significativo rispetto alle precedenti edizioni, con un maggiore focus sulle prove e meno spazio dedicato alle dinamiche tra i concorrenti. Questo approccio potrebbe essere un tentativo da parte della produzione di valutare la reazione del pubblico.

La sesta puntata: prove e nomination

Durante la sesta puntata, il protagonista della serata è stato Omar Fantini, che ha trionfato nella prova leader. La vittoria gli ha permesso di nominare tre concorrenti: Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Chiara Balistreri. La serata ha visto anche l’eliminazione di Paolo Vallesi e Jasmin Salvati, che hanno dovuto abbandonare il gioco. Un momento particolarmente memorabile è stato quello della rasatura di Mario Adinolfi, il quale, per poter gustare una succulenta bistecca, ha deciso di rinunciare a capelli e barba. Questo gesto ha suscitato l’attenzione del pubblico, rendendo la puntata ancora più interessante.

Dati di ascolto: un trend in calo

Gli ascolti della sesta puntata hanno visto la partecipazione di 1.799.000 spettatori, con un share del 15%. Questi numeri non sono particolarmente entusiastici per un reality di punta come “L’Isola dei Famosi”, che continua a registrare un trend in calo rispetto alle prime puntate. Per fare un confronto, su Rai Uno è andato in onda il film “I Perfetti Innamorati”, con un cast di attori di fama internazionale come Stanley Tucci, Catherine Zeta-Jones, Christopher Walken e Julia Roberts, attirando 1.545.000 spettatori e un share del 10,2%.

Ascolti delle puntate precedenti

Analizzando i dati di ascolto delle puntate precedenti, si nota un andamento altalenante. La prima puntata, andata in onda il 7 maggio, ha raggiunto 2.039.000 telespettatori con un share del 18,9%. La seconda puntata, il 12 maggio, ha visto un leggero incremento, con 2.049.000 spettatori e un share del 17,5%. Tuttavia, il trend è iniziato a calare nelle puntate successive: la terza puntata ha registrato 1.891.000 telespettatori , la quarta 1.788.000 , e la quinta 1.728.000 . Infine, la sesta puntata ha segnato un leggero recupero rispetto alla quinta, ma senza raggiungere i numeri iniziali.

I naufraghi in Honduras

Attualmente, i concorrenti in gioco sono: Alham El Brinis, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Jasmin Salvati, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Alcuni naufraghi, invece, hanno già abbandonato il gioco, tra cui Ibiza Altea, mai entrata in gioco, e Lorenzo Tano, eliminato. Altri concorrenti come Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi, Spadino, Nunzio Stancampiano, Antonella Mosetti, Carly Tommasini e Alessia Fabiani hanno deciso di ritirarsi per motivi personali.

La sesta puntata ha quindi offerto momenti di tensione e intrattenimento, ma i dati di ascolto suggeriscono che il pubblico potrebbe essere in cerca di qualcosa di diverso. La sfida per il programma ora sarà quella di riconquistare l’attenzione degli spettatori nelle prossime settimane.

