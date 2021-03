Armie Hammer accusato di stupro: indagato dalla polizia di Los Angeles

La donna anonima che per prima ha fatto accuse su Armie Hammer sui social media si è fatta avanti pubblicamente: si chiama Effie, ha 24 anni e vive in Europa.

Il tragico racconto di Effie sull’accaduto

“Pensavo che mi avrebbe ucciso”, ha detto la donna, di nome Effie, tra le lacrime giovedì durante una conferenza stampa con il suo avvocato, Gloria Allred. Effie accusa Hammer di stupro violento e abuso fisico, durante la loro relazione quadriennale dal 2016 al 2020.

“Il 24 aprile 2017, Armie Hammer mi ha brutalmente violentata per oltre quattro ore a Los Angeles, durante le quali mi ha ripetutamente sbattuto la testa contro un muro, ferendomi il viso”, ha affermato Effie. “Ha anche commesso altri atti di violenza contro di me a cui non ho acconsentito”.

Piangendo in modo incontrollabile alla conferenza stampa virtuale, la donna afferma di aver cercato di scappare, “ma non me lo ha permesso; poi se ne andò senza alcuna preoccupazione per il mio benessere. Ero completamente scioccata”, ha detto Effie.

Le affermazioni dell’avvocato di Armie Hammer

Insieme ad una dichiarazione che nega fermamente l’accusa di stupro, l’avvocato di Hammer, Andrew Brettler di Lavely & Singer, ha inviato uno screenshot della corrispondenza di messaggi tra Hammer ed Effie: “la stessa corrispondenza di Effie con il signor Hammer mina e confuta le sue oltraggiose accuse. Non più tardi del 18 luglio 2020, [ha] inviato testi grafici al signor Hammer dicendogli cosa voleva che le facesse. Il signor Hammer ha risposto chiarendo che non voleva mantenere quel tipo di rapporto con lei “, ha detto Brettler in una dichiarazione.

“Non è mai stata intenzione del signor Hammer mettere in imbarazzo o esporre i feticci di [Effie] o i desideri sessuali stravaganti, ma ora ha intensificato la questione a un altro livello assumendo un avvocato civile per ospitare una conferenza stampa pubblica”, prosegue la dichiarazione. “Fin dal primo giorno, il signor Hammer ha sostenuto che tutte le sue interazioni con [Effie] sono state completamente consensuali. La ricerca dell’attenzione [di Effie] e l’offerta legale sconsiderata renderanno solo più difficile per le vere vittime di violenza sessuale ottenere la giustizia che meritano “.

Poco dopo la conferenza stampa ha confermato che Hammer è oggetto di un’indagine, avviata il 3 febbraio di quest’anno, da parte della polizia di Los Angeles.

House of Effie ed Effie sono la stessa persona?

Effie non ha rivelato il suo nome completo durante la conferenza stampa. Fino ad ora, si ritiene che sia la donna dietro l’account Instagram “House of Effie“, che per primo ha mosso le affermazioni contro Hammer. (Durante la conferenza stampa, Allred non ha commentato se il suo cliente fosse dietro l’account dei social media.)

Da quando l’account House of Effie ha iniziato a pubblicare screenshot a gennaio di messaggi non verificati tra Hammer e più donne, il team legale di Hammer ha sostenuto che tutte le relazioni sessuali erano “completamente consensuali”; affermazione non gradita da Effie.

Effie è stata contattata da molti altri che affermano di essere stati vittime di Hammer durante i loro rapporti sessuali con lui, secondo Allred.

Durante la conferenza stampa di giovedì, Allred non ha rivelato se la sua cliente avesse presentato una denuncia alla polizia nel 2017 in merito al presunto stupro. Ma ha detto che la sua cliente avesse fornito prove alle forze dell’ordine, e “quindi spetta alla polizia e al pubblico ministero decidere se ci sono prove sufficienti per portarlo avanti”.

Da quando l’account Instagram di House of Effie ha pubblicato gli scandalosi screenshot di Hammer, la sua carriera è stata in caduta libera. L’attore è stato abbandonato dalla sua agenzia, WME, ed è stato licenziato da tre progetti di alto profilo, tra cui una commedia romantica con Jennifer Lopez e una serie televisiva sulla realizzazione di “Il Padrino“.

Federica Contini

19/03/2021