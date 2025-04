Anticipazioni TV: Trame di Beautiful, The Family e La Promessa per il 25 aprile 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le soap opera di Mediaset continuano a tenere incollati milioni di telespettatori. Oggi, 25 aprile 2025, andranno in onda nuove puntate di Beautiful e The Family su Canale 5, mentre La Promessa sarà trasmessa su Rete 4. Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni di queste attesissime storie.

Beautiful: La nuova avventura di Sheila

Nella puntata di Beautiful di oggi, Sheila Carter inizia il suo primo giorno di lavoro come cameriera presso Il Giardino. Tuttavia, la sua giornata non si preannuncia tranquilla. Li, la madre di Finn, è determinata a sostenere suo figlio nel tentativo di ricucire il rapporto con Steffy. La tensione aumenta quando Sheila decide di affrontare Li faccia a faccia. Le due donne hanno un passato turbolento e il confronto è inevitabile.

Sheila, consapevole della sua posizione di cliente, cerca di mantenere la calma, ma la provocazione da parte di Li è troppo forte. In un momento di alta tensione, Sheila non riesce a trattenere la sua reazione e, in un gesto di sfida, afferra un piatto di pasta e lo schiaffeggia in faccia a Li. Questo scontro non solo mette a rischio il lavoro di Sheila, ma riaccende anche vecchie rivalità e conflitti tra le due famiglie. La puntata promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei fan.

The Family: Intrighi e conflitti in Turchia

Oggi, 25 aprile 2025, la trama di The Family si fa sempre più intricata. Devin, che sta riaprendo il suo studio legale, riceve la visita di Serap, che porta con sé notizie preoccupanti. Nel frattempo, Aslan e Cihan sono coinvolti in una violenta interrogazione nei confronti di Sansar, cercando di estorcergli una confessione sull’omicidio di Tolga. La situazione si complica ulteriormente quando il preside della scuola contatta i genitori di Zeynep, informandoli che la ragazza ha aggredito un compagno.

Hulya, un altro personaggio chiave, si reca in prigione per visitare Leyla, cercando di ottenere il suo consenso per prendersi cura dei bambini. Tuttavia, la tensione cresce quando la villa Soykan viene messa sotto sequestro e Cihan e Ibrahim tramano nell’ombra. Leyla, nel frattempo, subisce un attacco da parte di Melek, ma la situazione si ribalta quando Sansar viene arrestato, permettendo a Leyla di tornare in libertà.

Il dramma si intensifica quando Serap tenta di avvelenare Cihan, ma si ferma all’ultimo momento. La trama si complica ulteriormente con l’imboscata subita dagli uomini di Aslan, che perdono una somma di denaro importante. Aslan, per riconquistare il rispetto del quartiere, decide di distribuire i soldi rubati. La puntata di oggi promette di svelare ulteriori segreti e colpi di scena, mantenendo alta la suspense.

La Promessa: Amore e conflitti familiari

Nella puntata de La Promessa di oggi, 25 aprile 2025, Catalina e Pelayo tornano a casa, ma la loro presenza non è ben vista da Cruz, Don Lorenzo e Don Alonso. Catalina si prepara a raccontare alla sua famiglia gli eventi che l’hanno coinvolta con il conte, ma la sua determinazione a perseguire la sua storia d’amore è forte, nonostante le opposizioni.

Martina, nel frattempo, confessa a Margarita di aver smarrito un prezioso orecchino durante una merenda di beneficenza, mentre Teresa cerca un’opportunità lavorativa per sé e per suo marito. Don Romulo, il maggiordomo, offre a Teresa un’opportunità, ma non può assumere il marito. La duchessa Amalia torna a La Promessa, cercando di convincere Vera a tornare a casa, promettendo di proteggerla da suo padre. Tuttavia, Vera è decisa a non rinunciare alla sua libertà.

La puntata si preannuncia ricca di emozioni e conflitti familiari, con Catalina che lotta per il suo amore e Vera che cerca di affermare la propria indipendenza. Gli sviluppi di oggi potrebbero cambiare radicalmente le dinamiche tra i personaggi, portando a nuove sfide e scelte difficili.

