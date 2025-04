Anticipazioni TV: Trame delle soap di Canale 5 e Rete 4 per il 24 aprile 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le soap opera continuano a catturare l’attenzione del pubblico italiano, con storie avvincenti e colpi di scena che si susseguono ogni giorno. Oggi, 24 aprile 2025, andranno in onda nuove puntate di “Beautiful”, “Tradimento”, “The Family” e “La Promessa”. Scopriamo insieme cosa ci riservano le trame di questi episodi.

Beautiful: I conflitti familiari di oggi

Nella puntata di “Beautiful” di oggi, Brooke Logan si trova a dover affrontare una situazione delicata con sua figlia Hope. Nonostante i tentativi di proteggere la giovane dai pericoli legati a Thomas Forrester, Brooke si rende conto che le sue parole potrebbero non avere l’effetto desiderato. Hope, infatti, è determinata a mantenere un rapporto con il padre di Douglas, nonostante i timori della madre.

Durante un incontro tra le due, Carter Walton si unisce alla conversazione, esprimendo le sue preoccupazioni riguardo alla relazione tra Deacon e Sheila. Carter esorta Hope a contattare suo padre per dissuaderlo dall’influenza negativa di Sheila. Nel frattempo, Deacon e Sheila, felici di aver trovato un nuovo equilibrio nella loro vita, iniziano a progettare il loro futuro insieme, ora che i loro figli sono a conoscenza della loro relazione. Sheila, in particolare, è entusiasta di iniziare a lavorare come cameriera nel ristorante, un passo significativo per la loro nuova vita.

Tradimento: Inganni e rivelazioni

Nella puntata di “Tradimento”, Selin contatta il marito Tolga, il quale si trova in una situazione complicata. Uscendo dall’ospedale con Oltan, Tolga decide di mentire a Selin, affermando di essere ancora ad Ankara. Nel frattempo, Oylum, sconvolta per il rapimento del piccolo Can, si dirige verso casa di Mualla, sperando di trovare il figlio. Tuttavia, scopre che Kahraman è presente invece di Can.

Zelis, un altro personaggio centrale, si reca in ospedale con l’intenzione di eliminare Behram, ma il suo piano fallisce. La tensione aumenta quando Kahraman scopre che è stata sua zia a rapire il bambino, un’informazione che cambierà radicalmente le dinamiche familiari. Le scelte dei personaggi si intrecciano in un gioco di inganni e verità, rendendo la trama sempre più avvincente.

The Family: Dilemmi e scelte difficili

Oggi, in “The Family”, Aslan si trova di fronte a una decisione cruciale. Con la necessità di chiedere aiuto alla zia Nedret, Aslan affronta l’opposizione di Hulya, che teme le conseguenze di tale richiesta. Nonostante le resistenze, Aslan contatta comunque Nedret, che si prende del tempo per riflettere sulla situazione.

Parallelamente, Devin esprime le sue preoccupazioni riguardo alla possibilità che il marito possa tornare a una vita di crimine se Nedret non accetta di aiutarli. In carcere, Melek racconta a Leyla la sua storia tragica, rivelando di aver ucciso il marito per proteggere la loro figlia. La tensione cresce mentre Aslan cerca di rintracciare Sansar, mentre Devin si confronta con Hulya riguardo alla decisione di mandare i nipotini a scuola.

La Promessa: Tradimenti e nuove opportunità

Nella puntata di “La Promessa”, Petra si sente tradita da Teresa, la quale torna con una sorprendente notizia: si è sposata in segreto. Questo evento provoca una reazione forte in Petra, che teme che Teresa abbia dimenticato suo figlio. Nel frattempo, Cruz comunica a Don Alonso le sue intenzioni, mentre la marchesa rivela di non voler più avere nulla a che fare con lui, rendendo il loro matrimonio solo una facciata.

Salvador informa Maria di un’importante offerta di lavoro come primo valletto presso un’altra famiglia benestante, un’opportunità che potrebbe costringerlo a lasciare La Promessa. Martina, tornata da una merenda, confida a Maria le sue sensazioni di disagio durante una recente serata. Infine, Manuel e Don Romulo si occupano di Pia, mentre Catalina fa il suo ingresso in casa con Pelayo, portando nuove dinamiche nella storia.

Queste trame delle soap opera di oggi promettono di tenere i telespettatori incollati allo schermo, con storie ricche di emozioni e colpi di scena.

