Anticipazioni TV: Tradimento, il dramma di Selin e Umit in onda su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le anticipazioni dell’episodio della soap opera turca “Tradimento”, previsto per il 13 maggio 2025 su Canale 5, rivelano una trama ricca di tensione e colpi di scena. In questo episodio, Tolga si trova all’oscuro di un segreto devastante che Selin, in accordo con Oltan, sta nascondendo. La situazione si complica ulteriormente con il dolore di Umit, che affronta un momento difficile legato alla sua famiglia.

Il dramma di Umit e il rifiuto del visto

Nella puntata in onda il 15 maggio 2025 alle 14:10, Umit si confida con Ozan, esprimendo la sua tristezza per l’ennesimo rifiuto del visto per la Svezia. La sua figlioletta vive lì e la mancanza della bambina pesa enormemente su di lui. Umit, che ha già affrontato molte difficoltà, si sente sempre più frustrato e impotente. La sua speranza di riunirsi con la figlia sembra svanire ogni giorno di più, e il peso di questa situazione lo porta a cercare conforto in Ozan, il suo nipote, con cui condivide i suoi sentimenti più profondi.

La sua tristezza è palpabile, e il dialogo con Ozan mette in luce non solo il suo desiderio di essere un padre presente, ma anche la sua vulnerabilità. La distanza dalla figlia e le complicazioni burocratiche lo fanno sentire isolato e senza vie d’uscita. Umit si chiede se riuscirà mai a realizzare il suo sogno di riabbracciare la bambina, mentre il tempo scorre inesorabile.

La tragica scoperta di Selin

Selin, nel frattempo, vive un momento drammatico. Non sentendo più movimenti dal suo pancione, decide di contattare Oltan per recarsi in ospedale. La visita si trasforma in un incubo quando il medico le comunica che il suo bambino non ce l’ha fatta. La notizia la colpisce profondamente e la costringe a sottoporsi a un intervento di raschiamento. Durante l’operazione, i medici si vedono costretti a rimuoverle l’utero, privandola così della possibilità di avere figli in futuro.

La disperazione di Selin è palpabile, e il suo mondo crolla. Oltan, tuttavia, cerca di rassicurarla promettendo di trovare una soluzione. Le consiglia di continuare a mentire a Tolga, simulando la gravidanza per non rivelargli la verità. Questo inganno si trasforma in un fardello pesante da portare, ma Selin si sente costretta a seguire il piano per proteggere se stessa e la sua situazione.

Tolga ignaro del dramma

Mentre Selin affronta la sua realtà devastante, Tolga sta tornando a casa dal suo viaggio in Corea. Ignaro di quanto accaduto in sua assenza, non sospetta minimamente il dolore che Selin sta vivendo. Le persone a lui vicine, tra cui Selin, Oltan e Serra, non hanno intenzione di rivelargli la verità, mantenendo così il segreto che potrebbe distruggere la loro vita.

Tolga, con la sua innocenza, si ritrova intrappolato in una rete di menzogne e segreti. La sua vita sta per subire un cambiamento drammatico, e la tensione cresce mentre il pubblico attende di scoprire come si evolverà la situazione. Le anticipazioni promettono colpi di scena e momenti di grande intensità emotiva, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Programmazione di Tradimento

“Tradimento” va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, con un appuntamento speciale il venerdì sera alle 21:35. Durante il weekend, la soap opera è visibile anche nel daytime su Canale 5. Gli appassionati possono seguire le avventure dei protagonisti e scoprire come si svilupperanno le intricate trame che coinvolgono amore, segreti e tradimenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!