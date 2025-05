Anticipazioni TV: Stasera su Canale 5 il dramma di Tradimento, tra segreti e colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, venerdì 23 maggio 2025, gli appassionati della soap opera Tradimento possono prepararsi a una serata ricca di emozioni e tensione. L’episodio di oggi, in onda alle ore 21.40 su Canale 5, promette di rivelare sviluppi cruciali nelle vite dei protagonisti, con intrighi familiari e colpi di scena inaspettati. Scopriamo insieme cosa ci attende in questo nuovo capitolo della serie.

La situazione di Tolga e Selin: un amore in pericolo

Tolga si trova attualmente in carcere, accusato di aver spinto Selin dalle scale, un evento che ha scosso profondamente le dinamiche familiari. Nonostante la sua innocenza, il giovane non ha prove a suo favore e la situazione sembra complicarsi ulteriormente. La discussione avvenuta poco prima dell’incidente, in cui Tolga ha scoperto che Selin non è incinta, ha alimentato le tensioni tra i due.

Nell’episodio di stasera, Selin si risveglia, ma la sua amnesia riguardo all’incidente non fa che aumentare l’ansia. Oylum, amica di Selin, è visibilmente turbata e trova conforto in Kahraman, a cui confida i suoi timori. La giovane donna deve affrontare anche l’ira di Mualla e la rivelazione al cugino di Behram riguardo alla vera paternità di Can. Inoltre, Serra, un altro personaggio chiave, minaccia Oylum, intensificando ulteriormente la tensione.

In un momento cruciale, Oylum decide di contattare il procuratore Taner per ottenere il permesso di visitare Tolga in carcere. Questo incontro rappresenta una possibilità di chiarimento e riconciliazione tra i due innamorati, che si confessano ancora innamorati, nonostante le avversità.

Guzide e Hakan: un incontro pericoloso

Guzide, convinta che Hakan possa essere suo figlio, lo invita a casa sua per approfondire la questione. Tuttavia, il giovane si rivela essere un ladro e approfitta della situazione per derubare la famiglia della giudice. I costosi dispositivi elettronici rubati vengono destinati al mercato nero, creando un ulteriore problema per Guzide, che scopre il furto al suo ritorno e decide di denunciare l’accaduto alle autorità.

Hakan, consapevole del rischio di essere catturato, cerca rifugio nello scantinato della casa di Guzide, in attesa di un’opportunità per fuggire dalla città. Questo sviluppo aggiunge un ulteriore strato di complessità alla trama, evidenziando la precarietà delle relazioni familiari e i segreti che si celano dietro le apparenze.

Ipek e Azra: tensioni e vendette

La situazione tra Ipek e Azra si fa sempre più tesa. Sezai, il padre di Ipek, ha messo la figlia alle strette riguardo a una seconda auto, ma Ipek riesce a ingannarlo facendogli credere che il veicolo appartenga a Azra. Tuttavia, Azra si rende conto di essere stata sfruttata e decide di affrontare Ipek, chiedendo consiglio a suo zio Tarik.

Tarik suggerisce ad Azra di vendicare l’affronto vendendo l’auto intestata a lei, ma i suoi piani si intrecciano con le necessità finanziarie di Tarik, che ha altre mire per il denaro ricavato. Nel frattempo, la ditta di pulizie di Yesim sta ottenendo un successo crescente, mentre Sezai invita l’ex babysitter di sua figlia a trasferirsi da loro, creando ulteriori dinamiche familiari da seguire.

Anticipazioni settimanali di Tradimento

Tradimento continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso, con episodi che si susseguono dal lunedì alla domenica nel daytime e il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Le trame si intrecciano in modi inaspettati, promettendo colpi di scena e rivelazioni che terranno alta l’attenzione del pubblico. Gli eventi di oggi sono solo un assaggio di ciò che ci attende nei prossimi episodi, dove le relazioni tra i personaggi si faranno sempre più complesse e intriganti.

