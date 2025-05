Anticipazioni TV: Le trame delle soap di Canale 5 e Rete 4 per oggi, 13 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le soap opera continuano a catturare l’attenzione del pubblico italiano, con storie avvincenti e colpi di scena che si susseguono di episodio in episodio. Oggi, 13 maggio 2025, andranno in onda nuove puntate di “Beautiful”, “Tradimento”, “The Family” e “La Promessa”. Scopriamo insieme cosa ci riservano le trame di queste serie, per un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento e delle emozioni.

Beautiful: La determinazione di Steffy

Nella puntata di oggi di “Beautiful”, Steffy Forrester si trova a dover affrontare una situazione delicata. La giovane è decisa a proteggere la sua famiglia da Sheila Carter, la quale ha già dimostrato di essere una minaccia. Steffy non tollera che Sheila si avvicini a Finn e ai loro bambini, e per questo motivo decide di affrontarla direttamente. La tensione cresce quando Steffy si reca a casa di Deacon Sharpe, dove si trova Sheila. Qui, le due donne si scontrano in un confronto acceso, che culmina in un gesto estremo: Steffy colpisce Sheila in faccia, segnando un momento cruciale nella loro rivalità. Questo episodio promette di riservare ulteriori sviluppi nella trama, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi su tutti i personaggi coinvolti. Le anticipazioni settimanali di “Beautiful” dal 11 al 17 maggio 2025 rivelano che la tensione tra Steffy e Sheila continuerà a crescere, portando a nuove sfide e conflitti.

Tradimento: La verità nascosta di Selin

Oggi, nella puntata di “Tradimento”, assistiamo a un momento di vulnerabilità per Ozan, che si confida con Umit riguardo ai suoi problemi con il visto per la Svezia. La sua tristezza è palpabile, ma la situazione si complica ulteriormente con il ritorno di Tolga dalla Corea. Ignaro del dramma che si è consumato in sua assenza, Tolga non sa che Selin ha subito una perdita devastante e non potrà più avere figli. Selin, con l’aiuto di Oltan e Serra, si trova a dover gestire una situazione delicata, mentre continua a mentire a Tolga. Questo intreccio di segreti e bugie promette di portare a sviluppi drammatici nei prossimi episodi. Le anticipazioni settimanali di “Tradimento” dall’11 al 17 maggio 2025 svelano che le tensioni tra i personaggi aumenteranno, portando a scelte difficili e confronti emotivi.

The Family: Il malore di Ibrahim e le intrighe familiari

Nella puntata di oggi di “The Family”, la situazione si complica ulteriormente quando Devin sospetta che Aslan sia coinvolto nel malore di Ibrahim. Tuttavia, la verità è ben diversa: Serap ha orchestrato tutto per mettere in difficoltà Ibrahim. Nonostante ciò, Devin è consapevole delle intenzioni di Serap e decide di affrontare la questione. Mentre Ibrahim viene ricoverato d’urgenza, Aslan si confronta con Cihan e Serap, mostrando prove che potrebbero incriminare Serap per il tentato omicidio. Le dinamiche familiari si intensificano, con Aslan che minaccia di consegnare le prove alla polizia se Serap non riesce a convincere Melek a cambiare la sua testimonianza. Questo episodio segna un punto di svolta nella trama, con alleanze e conflitti che si intrecciano in modi inaspettati. Le anticipazioni settimanali di “The Family” dal 12 al 16 maggio 2025 promettono ulteriori colpi di scena e tensioni tra i personaggi.

La Promessa: I guai di Curro e le decisioni di Jana

Infine, nella puntata di oggi de “La Promessa”, Curro si trova in una situazione difficile con Julia, la nuova arrivata nella tenuta. Le sue azioni passate lo mettono in cattiva luce, e Julia sembra avere un piano per vendicarsi. Curro, nel tentativo di scusarsi, non si rende conto del pericolo che corre. Nel frattempo, Marcelo subentra a Santos come valletto di Curro, ma non si dimostra all’altezza delle aspettative, causando ulteriori problemi. Jana, d’altra parte, rivela a Pia la sua decisione di sposare Manuel in segreto, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama. Le anticipazioni settimanali de “La Promessa” dall’12 al 18 maggio 2025 indicano che le tensioni tra i personaggi continueranno a crescere, portando a scelte decisive e a momenti di grande emozione.

