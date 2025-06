Anticipazioni TV: La tensione cresce in Tradimento, puntata del 22 giugno 2025 su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le attese per la nuova puntata della soap opera turca Tradimento, in onda il 22 giugno 2025 alle 15:30 su Canale 5, si fanno sempre più intense. Gli eventi si susseguono con colpi di scena che coinvolgono i protagonisti, creando un’atmosfera di suspense e dramma. In questo episodio, le relazioni tra i personaggi si complicano ulteriormente, mentre emergono segreti e tensioni inaspettate.

Ozan e il mistero di Ipek

Nel corso della puntata, Ozan si trova a dover affrontare una situazione delicata riguardante Ipek. Dopo una lite con Sezai, Ipek ha lasciato la casa, rendendo il suo telefono irraggiungibile. La situazione si complica quando il padre riceve un video in cui la giovane annuncia il suo suicidio. Sezai, sconvolto, si precipita da Guzide per chiedere aiuto. Tuttavia, Ozan, conoscendo bene Ipek, nutre dei dubbi sulla veridicità di quanto accaduto. È convinto che la giovane possa essersi salvata, uscendo dall’auto prima di finire nel lago. Umit, anch’esso coinvolto nella vicenda, condivide le preoccupazioni di Ozan, alimentando il mistero che circonda la scomparsa di Ipek.

La furia di Mualla contro Oylum

Un altro momento cruciale della puntata è rappresentato dall’irruzione di Mualla a casa di Guzide. La donna, in preda alla rabbia, affronta Oylum accusandola di tradimento nei confronti di Kahraman. Nonostante i tentativi di Guzide e Oylum di calmarla, Mualla non si ferma e chiede con insistenza di avere il piccolo Can. La situazione degenera ulteriormente quando Kahraman arriva con dei fiori per Oylum e, assistendo alla scenata di Mualla, decide di intervenire. La tensione tra i personaggi è palpabile, e Kahraman si trova costretto a rimproverare Mualla, mentre Oylum, esasperata, decide di allontanarsi da lui.

Serra e il segreto di una possibile gravidanza

Un altro filone narrativo che si sviluppa nella puntata riguarda Serra, che dopo aver passato una notte con Tolga, inizia a manifestare sintomi di nausea. Questo evento avviene dopo che Selin è stata ricoverata in una struttura psichiatrica e Tolga, in preda alla disperazione, si è rifugiato nell’alcol. Serra, approfittando della situazione, si è avvicinata a lui fingendosi Oylum e ha avuto un rapporto intimo con lui. Mentre Tolga non ricorda nulla del loro incontro, Serra è consapevole di quanto accaduto e teme che il segreto possa venire a galla. Con l’amica Azra, inizia a riflettere sulla possibilità di essere incinta, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama.

Programmazione di Tradimento

La soap opera Tradimento continua a tenere incollati gli spettatori con la sua programmazione dal lunedì al venerdì alle 14:10, e il venerdì sera anche alle 21:35. Durante il fine settimana, il pubblico può seguire le avventure dei personaggi anche nel daytime su Canale 5. Le anticipazioni per la settimana dal 22 al 27 giugno 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti, mantenendo alta l’attenzione su una storia ricca di emozioni e colpi di scena.

