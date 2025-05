Anticipazioni TV: La promessa, puntata del 23 maggio 2025, tensioni e segreti in famiglia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le anticipazioni della puntata de La Promessa, in programma il 23 maggio 2025, rivelano un episodio ricco di tensione e conflitti familiari. La soap opera di Rete4 continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue trame intricate e i personaggi complessi. In questo episodio, le dinamiche tra Cruz, Catalina e Pelayo si intensificano, mentre Curro affronta i suoi demoni interiori e Petra e Santos tramano nell’ombra.

Cruz contro Catalina e Pelayo: una famiglia in crisi

Nella puntata di La Promessa del 23 maggio, in onda alle ore 19.35 su Rete4, la marchesa Cruz si troverà a dover affrontare la crescente irritazione nei confronti di sua figlia Catalina e del fidanzato Pelayo. La situazione si fa insostenibile per Cruz, che non riesce più a tollerare il comportamento dei due giovani, i quali sembrano attirare l’attenzione della stampa e mettere a rischio la reputazione della famiglia.

Catalina e Pelayo, nonostante avessero annullato un incontro con i giornalisti, si ritrovano a dover gestire una situazione imbarazzante quando i reporter si presentano alla tenuta. Questo episodio provoca la furia di Cruz, che accusa i due di umiliare la famiglia e di esporre tutti a scandali indesiderati. La marchesa, esasperata, decide di prendere in mano la situazione e chiede a Catalina e Pelayo di smettere immediatamente di attirare l’attenzione su di loro.

In un contesto già difficile, Cruz non si limita a gestire le tensioni familiari, ma inizia anche a indagare sulla misteriosa morte di Don Gregorio. Tuttavia, Don Lorenzo la mette in guardia, suggerendole di non esporsi ulteriormente, considerando i recenti eventi legati al maggiordomo. La pressione su Cruz aumenta, rendendo la sua posizione sempre più precaria.

Curro e il peso del passato: sensi di colpa e segreti

Un altro protagonista di questa puntata è Curro, che si trova a fare i conti con un pesante fardello di sensi di colpa. Dopo aver confessato a Julia di essere responsabile della morte di Paco, Curro si sente sopraffatto dal rimorso e dalla vergogna. La sua confessione segna un punto cruciale nella trama, poiché il barone si rende conto di non poter sfuggire alle conseguenze delle sue azioni.

Nel tentativo di affrontare il suo passato, Curro si apre con Julia, sperando di trovare comprensione e perdono. Tuttavia, la domanda rimane: Julia sarà in grado di perdonarlo o cercherà vendetta per il dolore che ha causato? La tensione emotiva tra i due personaggi aggiunge un ulteriore strato di complessità alla narrazione, rendendo la loro interazione uno degli elementi più intriganti dell’episodio.

Intrighi e vendette: Petra e Santos tramano nell’ombra

Mentre Cruz e Curro affrontano le loro battaglie personali, Petra e Santos continuano a tessere le loro trame. Petra ha un obiettivo chiaro: sabotare Marcelo per liberarsi di lui e di Teresa, che considera colpevole di aver dimenticato troppo in fretta suo figlio Feliciano. La governante è determinata a portare a termine il suo piano e, per farlo, si allea con Santos, creando una coppia temibile.

Le manovre di Petra e Santos non passano inosservate a Don Ricardo, che inizia a preoccuparsi per il comportamento del figlio. La sua crescente inquietudine è giustificata, poiché i due continuano a tramare nell’ombra, pronti a mettere in atto il loro piano. La tensione tra i personaggi si intensifica, promettendo colpi di scena e sviluppi inaspettati nelle prossime puntate.

Anticipazioni settimanali: cosa aspettarsi da La promessa

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4. Gli appassionati della soap possono aspettarsi una settimana ricca di eventi, con colpi di scena e sviluppi emozionanti che terranno incollati gli spettatori allo schermo. Le trame si intrecciano, i segreti si svelano e le relazioni tra i personaggi si fanno sempre più complesse, promettendo un’esperienza avvincente per il pubblico.

